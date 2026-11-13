Prediksi Skor dan Lineup Moldova vs Kazakhstan di Nations League: Laga Ketat Berebut Posisi Kedua

PONTIANAK POST - Timnas Moldova dan Kazakhstan sama-sama memburu kemenangan untuk menjaga peluang finis di posisi kedua Grup C3 UEFA Nations League 2026/2027 saat bertemu di Stadionul CPTF, Jumat (13/11/2026) malam waktu setempat atau Sabtu (14/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Moldova berada di peringkat ketiga dengan empat poin, sedangkan Kazakhstan menempati posisi keempat dengan dua poin setelah melewati empat pertandingan.

Kedua tim tidak lagi memiliki peluang merebut posisi pertama untuk promosi otomatis, tetapi masih berpeluang mengejar tiket play-off promosi ke Liga B.

Advertisement Situasi tersebut membuat pertandingan pekan kelima ini penting bagi kedua negara, terutama Kazakhstan yang belum meraih kemenangan di fase grup.

Moldova Ingin Bangkit, Kazakhstan Berburu Kemenangan

Moldova datang dengan modal kurang baik setelah kalah 0-4 dari Slovakia pada pertandingan sebelumnya. Tim asuhan Lilian Popescu sebelumnya mengalahkan Kazakhstan 2-1 dalam pertemuan pertama pada 2 Oktober 2026.

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Hasil tersebut menjadi satu-satunya kemenangan Moldova sejauh fase grup berlangsung, setelah sebelumnya kalah 0-2 dari Slovakia dan bermain imbang 1-1 melawan Kepulauan Faroe.

Sementara itu, Kazakhstan asuhan John van 't Schip masih mencari kemenangan pertama setelah mencatat dua hasil imbang dan dua kekalahan.

Kazakhstan bermain imbang 2-2 melawan Kepulauan Faroe dalam pertandingan terakhir, tetapi hasil tersebut belum cukup mengangkat mereka dari dasar klasemen. Kazakhstan telah melewati enam pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi.

Pernyataan Pelatih dan Kondisi Pemain

Pelatih Kazakhstan John van 't Schip menegaskan pertandingan melawan Moldova menjadi prioritas karena hasilnya menentukan peluang timnya bersaing memperebutkan posisi kedua.

"Jika kami menang, kami akan mempertahankan peluang untuk bersaing memperebutkan posisi kedua. Hal ini sangat penting bagi motivasi para pemain dan juga untuk memberikan kemenangan kepada para pendukung," kata van 't Schip dalam wawancara dengan KazFootball.kz (11/11).