Prediksi Skor Andorra vs Gibraltar di Nations League: Misi Els Tricolors Runtuhkan Batu Karang

PONTIANAK POST - Timnas Andorra menghadapi Gibraltar pada lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 Grup D1 di Nou Estadi a Encamp, Jumat (13/11/2026) pukul 20.45 waktu setempat atau Sabtu (14/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Kedua tim sama-sama belum meraih kemenangan dalam persaingan grup, tetapi Gibraltar memiliki catatan lebih baik setelah mengumpulkan dua poin dari dua pertandingan, sedangkan Andorra baru mengoleksi satu poin dari tiga laga.

Pertandingan kelima ini menjadi kesempatan bagi Els Tricolors, julukan Andorra, untuk memperbaiki posisi sekaligus menghentikan tren negatif di hadapan pendukung sendiri.

Advertisement Sebaliknya, The Rock (Batu Karang), julukan Gibraltar, berusaha mempertahankan rekor tidak terkalahkan di bawah pelatih Scott Wiseman.

Andorra Kesulitan Mencetak Gol, Gibraltar Lebih Konsisten

Andorra mengalami kesulitan menghasilkan gol sepanjang fase grup dengan baru mencetak satu gol dalam tiga pertandingan.

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Tim asuhan Koldo Alvarez juga kalah 0-1 dari Malta pada pertandingan terakhir Nations League, 4 Oktober 2026.

Sementara itu, Gibraltar menunjukkan perkembangan positif dengan tidak terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Gibraltar menghasilkan tiga kemenangan dan tiga hasil imbang dalam periode tersebut, dengan torehan 11 gol dan hanya dua kali kebobolan. Namun, catatan tersebut perlu dilihat secara proporsional karena beberapa lawan Gibraltar berasal dari negara dengan peringkat FIFA lebih rendah.

Pertemuan pertama kedua negara pada 27 September 2026 berakhir tanpa gol. Gibraltar belum pernah kalah dari Andorra dalam empat pertemuan, dengan dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Kondisi Pemain Kedua Tim

Pelatih Andorra Koldo Alvarez diperkirakan tetap mengandalkan pertahanan yang melibatkan Max Llovera dan Ian Bryan Olivera.