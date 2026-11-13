Prediksi Skor Liechtenstein vs Azerbaijan di Nations League: The Blues-Reds Akhiri Puasa Kemenangan?

PONTIANAK POST - Azerbaijan berpeluang mengunci posisi teratas Grup D2 UEFA Nations League 2026/2027 saat menghadapi Liechtenstein di Rheinpark Stadion, Vaduz, Sabtu, 14 November 2026 pukul 02.45 WIB.

Kemenangan akan membawa Azerbaijan mengoleksi delapan poin sekaligus memastikan mereka menutup fase grup sebagai pemuncak klasemen.

Pertandingan ini menjadi laga terakhir Azerbaijan di fase grup, sedangkan Liechtenstein masih memiliki satu pertandingan tersisa.

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Azerbaijan menempati posisi pertama dengan lima poin dari tiga pertandingan, hasil satu kemenangan dan dua kali imbang.

Tim asuhan Aykhan Abbasov membuka kampanye dengan hasil 1-1 melawan Lithuania, kemudian bermain 0-0 kontra Liechtenstein sebelum menang 1-0 atas Lithuania.

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Sebaliknya, Liechtenstein berada di posisi ketiga dengan satu poin dari dua pertandingan setelah kalah 0-2 dari Lithuania dan bermain imbang tanpa gol melawan Azerbaijan.

The Blues-Reds, julukan Liechtenstein, masih berusaha meraih kemenangan pertama di Nations League sejak mengalahkan San Marino pada September 2020.

Pertemuan pertama kedua negara pada Oktober lalu berakhir 0-0, sehingga Azerbaijan perlu meningkatkan efektivitas serangan untuk menghindari hasil serupa.

Pernyataan Pelatih Jelang Pertandingan

Pelatih Azerbaijan, Aykhan Abbasov, menegaskan timnya siap menghadapi pertandingan penting tersebut.

"Kami menghadapi pertandingan terpenting. Kami harus menang untuk menjadi pemimpin grup. Kami mengenal lawan dan tahu mereka tampil lebih percaya diri saat bermain di kandang. Sebagai tim, kami siap bertanding," kata Abbasov dalam konferensi pers yang dikutip Fanat.Az, 12 November 2026.