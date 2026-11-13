Prediksi Skor Slovakia vs Kepulauan Faroe di Nations League: The Falcons di Ambang Promosi

PONTIANAK POST - Timnas Slovakia berpeluang memastikan promosi ke Liga B UEFA Nations League 2026/2027 saat menjamu Kepulauan Faroe pada pertandingan Grup C3 di Košická Futbalová Aréna, Sabtu (14/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Sokoli (The Falcons), julukan Timnas Slovakia, hanya membutuhkan satu poin untuk mengunci posisi pertama sekaligus memastikan tiket promosi, sedangkan Kepulauan Faroe harus meraih kemenangan jika ingin mempertahankan peluang merebut puncak klasemen.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi pelatih Vladimir Weiss karena Slovakia harus tampil tanpa sejumlah pemain inti akibat cedera.

Advertisement Slovakia di Ambang Promosi, Enam Pemain Absen

Mengutip situs resmi Federasi Sepak Bola Slovakia (SFZ), Slovakia mengumpulkan 10 poin dari empat pertandingan dengan catatan tiga kemenangan dan satu hasil imbang. Mereka unggul enam poin atas Kepulauan Faroe yang menempati posisi kedua dengan empat poin.

Namun, Slovakia menghadapi persoalan serius setelah enam pemain dipastikan absen, yakni Stanislav Lobotka, Leo Sauer, Adam Obert, Martin Dubravka, Ivan Schranz, dan Tomas Suslov.

Kondisi tersebut membuat Weiss harus melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain.

"Kami kehilangan lima hingga enam pemain yang bisa dikatakan berasal dari susunan utama, tetapi tidak ada yang mencari alasan karena ini kenyataan dan kami harus menggantikan mereka," kata Weiss dalam konferensi pers yang diberitakan SFZ, Kamis (12/11/2026).

Weiss juga mengingatkan bahwa Kepulauan Faroe memiliki organisasi pertahanan yang disiplin dengan dua lapis pertahanan.

Karena itu, Slovakia harus bermain cepat, memaksimalkan kombinasi satu atau dua sentuhan, serta mencari celah di belakang pertahanan lawan.

Kepulauan Faroe Datang dengan Modal Empat Hasil Imbang

Kepulauan Faroe bukan lawan yang bisa dianggap remeh meskipun belum pernah menang dalam empat pertandingan Grup C3.