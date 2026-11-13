Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sepak Bola

Prediksi Skor Slovakia vs Kepulauan Faroe di Nations League: The Falcons di Ambang Promosi

Efprizan
Penulis: Efprizan
Bek Slovakia Milan Skriniar menjadi andalan lini pertahanan saat menghadapi Kepulauan Faroe dalam lanjutan UEFA Nations League, (IG@milanskriniar)
Bek Slovakia Milan Skriniar menjadi andalan lini pertahanan saat menghadapi Kepulauan Faroe dalam lanjutan UEFA Nations League, (IG@milanskriniar)

Advertisement

PONTIANAK POST - Timnas Slovakia berpeluang memastikan promosi ke Liga B UEFA Nations League 2026/2027 saat menjamu Kepulauan Faroe pada pertandingan Grup C3 di Košická Futbalová Aréna, Sabtu (14/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Sokoli (The Falcons), julukan Timnas Slovakia, hanya membutuhkan satu poin untuk mengunci posisi pertama sekaligus memastikan tiket promosi, sedangkan Kepulauan Faroe harus meraih kemenangan jika ingin mempertahankan peluang merebut puncak klasemen.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi pelatih Vladimir Weiss karena Slovakia harus tampil tanpa sejumlah pemain inti akibat cedera.

Advertisement

Slovakia di Ambang Promosi, Enam Pemain Absen

Mengutip situs resmi Federasi Sepak Bola Slovakia (SFZ), Slovakia mengumpulkan 10 poin dari empat pertandingan dengan catatan tiga kemenangan dan satu hasil imbang. Mereka unggul enam poin atas Kepulauan Faroe yang menempati posisi kedua dengan empat poin.

Namun, Slovakia menghadapi persoalan serius setelah enam pemain dipastikan absen, yakni Stanislav Lobotka, Leo Sauer, Adam Obert, Martin Dubravka, Ivan Schranz, dan Tomas Suslov.

Advertisement

Baca Juga: Prediksi Skor Liechtenstein vs Azerbaijan di Nations League: The Blues-Reds Akhiri Puasa Kemenangan?

Kondisi tersebut membuat Weiss harus melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain.

"Kami kehilangan lima hingga enam pemain yang bisa dikatakan berasal dari susunan utama, tetapi tidak ada yang mencari alasan karena ini kenyataan dan kami harus menggantikan mereka," kata Weiss dalam konferensi pers yang diberitakan SFZ, Kamis (12/11/2026).

Weiss juga mengingatkan bahwa Kepulauan Faroe memiliki organisasi pertahanan yang disiplin dengan dua lapis pertahanan.

Karena itu, Slovakia harus bermain cepat, memaksimalkan kombinasi satu atau dua sentuhan, serta mencari celah di belakang pertahanan lawan.

Kepulauan Faroe Datang dengan Modal Empat Hasil Imbang

Kepulauan Faroe bukan lawan yang bisa dianggap remeh meskipun belum pernah menang dalam empat pertandingan Grup C3.

Advertisement
Editor : Efprizan
Bagikan:

Artikel Terkait

Prediksi Skor dan Lineup Slovenia vs Swiss di Nations League: Jan Oblak Hadapi Ujian Berat

Prediksi Skor dan Lineup Slovenia vs Swiss di Nations League: Jan Oblak Hadapi Ujian Berat

Prediksi skor Slovenia vs Swiss di Nations League. Swiss memburu promosi, sedangkan Slovenia mengandalkan Jan Oblak di Maribor.

Prediksi Skor dan Lineup Luksemburg vs Estonia di Nations League: Singa Merah Tak Ingin Kalah

Prediksi Skor dan Lineup Luksemburg vs Estonia di Nations League: Singa Merah Tak Ingin Kalah

Prediksi Luksemburg vs Estonia di Nations League, lengkap dengan prediksi skor, kabar pemain, dan starting lineup kedua tim.

Prediksi Skor Liechtenstein vs Azerbaijan di Nations League: The Blues-Reds Akhiri Puasa Kemenangan?

Prediksi Skor Liechtenstein vs Azerbaijan di Nations League: The Blues-Reds Akhiri Puasa Kemenangan?

Prediksi Liechtenstein vs Azerbaijan di Nations League. Simak jadwal, lineup, komentar pelatih, dan prediksi skor pertandingan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer