Prediksi Skor dan Lineup Luksemburg vs Estonia di Nations League: Singa Merah Tak Ingin Kalah

PONTIANAK POST - Estonia berpeluang memperkuat posisinya di papan atas Grup C4 saat menghadapi Luksemburg pada matchday kelima UEFA Nations League 2026/2027 di Stade de Luxembourg, Sabtu (14/11/2026) dini hari pukul 02.45 WIB.

Estonia datang dengan modal enam pertandingan tanpa kekalahan, sedangkan The Red Lions, julukan Luksemburg, berusaha menghentikan tiga kekalahan beruntun tanpa mencetak gol.

Estonia berada di peringkat kedua dengan enam poin, sedangkan Luksemburg menempati posisi terbawah dengan tiga poin setelah menjalani empat pertandingan.

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Estonia memperlihatkan pertahanan lebih solid sepanjang fase grup dengan hanya kebobolan satu gol dalam empat pertandingan.

Tim asuhan Jürgen Henn mengawali kompetisi dengan hasil imbang 1-1 melawan Islandia, bermain 0-0 kontra Bulgaria, menang 1-0 atas Luksemburg, kemudian kembali bermain imbang tanpa gol melawan Islandia.

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Sebaliknya, Luksemburg mengawali kompetisi dengan kemenangan 2-1 atas Bulgaria, tetapi kemudian kalah 0-3 dari Islandia, 0-1 dari Estonia, dan 0-2 dari Bulgaria. Catatan tersebut membuat tim asuhan Jeff Strasser baru mencetak dua gol dan sudah kebobolan tujuh kali.

Pertemuan pertama kedua negara pada Oktober 2026 di Estonia berakhir dengan kemenangan tuan rumah 1-0 melalui gol Rasmus Peetson pada menit kelima.

Pertahanan Estonia menjadi salah satu faktor penting yang bisa menyulitkan Luksemburg dalam pertandingan kedua ini.

Markus Poom Pulang untuk Menemani Keluarga

Isu menarik datang dari kubu Estonia menjelang pertandingan setelah gelandang Markus Poom meninggalkan rombongan tim untuk kembali ke negaranya.

Media olahraga Estonia, Soccernet.ee, melaporkan Poom pulang karena istrinya, Rebeca, mengalami persalinan lebih awal dari perkiraan.