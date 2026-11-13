Prediksi Skor dan Lineup Slovenia vs Swiss di Nations League: Jan Oblak Hadapi Ujian Berat

PONTIANAK POST - Swiss berpeluang memastikan promosi langsung ke Liga A UEFA Nations League 2026/2027 saat menghadapi Slovenia di Stadion Ljudski vrt, Maribor, Sabtu, 14 November 2026 pukul 02.45 WIB.

Tim asuhan Murat Yakin itu memimpin Grup B1 dengan 12 poin dari empat pertandingan, sedangkan Slovenia menempati posisi kedua dengan tujuh poin.

La Nati, julukan Swiss, hanya membutuhkan hasil positif untuk semakin dekat mengunci posisi teratas, sementara Slovenia wajib menang agar peluang mengejar pemuncak klasemen tetap terbuka.

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Swiss datang dengan catatan sempurna setelah memenangi empat pertandingan fase grup. Mereka mengalahkan Makedonia Utara 3-0, Skotlandia 3-0, Slovenia 2-1, dan kembali menundukkan Makedonia Utara 3-0.

Produktivitas 11 gol dan hanya satu kali kebobolan memperlihatkan keseimbangan permainan tim berjuluk La Nati tersebut. Swiss memenangi delapan dari sembilan pertandingan terakhirnya.

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Namun, Swiss tidak tampil dengan kekuatan penuh karena gelandang berpengalaman Granit Xhaka harus absen akibat cedera. Media Swiss, Bote, melaporkan Ardon Jashari berpeluang mengisi peran Xhaka di lini tengah.

Kabar positif bagi Swiss adalah kembalinya Breel Embolo. Pelatih Murat Yakin menyebut penyerang tersebut berada dalam kondisi terbaiknya menjelang pertandingan.

"Dia sedang berada dalam performa terbaik," kata Yakin seperti dikutip Bote dalam laporan prapertandingan pada 12 November 2026.

Di kubu tuan rumah, Slovenia juga menghadapi persoalan pemain. Benjamin Sesko masih menjalani pemulihan cedera tulang kering dan diperkirakan belum bisa kembali hingga awal 2027.

David Zec dan Erik Janza harus absen karena akumulasi kartu kuning. Timi Max Elšnik juga tidak tersedia, sedangkan kondisi bek David Brekalo masih menjadi perhatian pelatih Boštjan Cesar.