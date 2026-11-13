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Sepak Bola

Arsenal Tahan Gempuran Barcelona di Liga Champions Wanita, Gol Graham Hansen Paksa Hasil Imbang

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Penulis: Budi Miank
Caroline Graham Hansen merayakan gol penyama kedudukan Barcelona saat menghadapi Arsenal di Camp Nou.(INSTAGRAM/@fcbarcelona_femeni)
Caroline Graham Hansen merayakan gol penyama kedudukan Barcelona saat menghadapi Arsenal di Camp Nou.(INSTAGRAM/@fcbarcelona_femeni)


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PONTIANAK POST – Barcelona Women gagal meraih kemenangan saat menjamu Arsenal Women dalam lanjutan Liga Champions Wanita UEFA 2026/2027.

Kedua tim bermain imbang 1-1 di Spotify Camp Nou, Kamis (12/11/2026) malam waktu setempat.

Arsenal lebih dahulu unggul melalui Frida Maanum pada menit ke-22. Barcelona kemudian menyamakan kedudukan lewat Caroline Graham Hansen pada menit ke-59.

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Hasil ini mengakhiri catatan kemenangan sempurna Barcelona dalam empat pertandingan fase liga.

Meski begitu, Barcelona tetap mengoleksi 10 poin dan berada di posisi kedua, sedangkan Arsenal menempati peringkat keempat dengan delapan poin.

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Barcelona Dominan, Arsenal Bertahan Disiplin

Barcelona tampil dominan sepanjang pertandingan. Statistik Sky Sports menunjukkan, tuan rumah menguasai 69,1 persen penguasaan bola dan melepaskan 24 tembakan, sedangkan Arsenal hanya mencatatkan tujuh percobaan.

Namun, penampilan gemilang kiper Arsenal, Misa Rodriguez, membuat sejumlah peluang Barcelona gagal menghasilkan gol.

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Pelatih Barcelona, Pere Romeu, mengaku kecewa dengan hasil tersebut.

"Kami merasa seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini. Kami lebih unggul dan menciptakan banyak peluang, tetapi gagal memaksimalkannya," ujar Romeu, dikutip dari Mundo Deportivo.

Sementara itu, pelatih Arsenal, Renée Slegers, memuji kedisiplinan anak asuhnya.

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Editor : Budi Miank
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