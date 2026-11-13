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Sepak Bola

Kiper Austria Wien Diusir Wasit, Benfica Menang dengan Skor Telak di Liga Champions Wanita

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Penulis: Budi Miank
Pemain Benfica merayakan kemenangan 3-1 atas Austria Wien dalam pertandingan Liga Champions Wanita di Estádio da Luz.(INSTAGRAM@slbenficafeminino)
Pemain Benfica merayakan kemenangan 3-1 atas Austria Wien dalam pertandingan Liga Champions Wanita di Estádio da Luz.(INSTAGRAM@slbenficafeminino)


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PONTIANAK POST – Benfica Women sukses mengalahkan Austria Wien Women dengan skor 3-1 dalam lanjutan fase liga Liga Champions Wanita UEFA 2026/2027.

Kemenangan di Estádio da Luz, Kamis (12/11/2026), mengangkat Benfica ke posisi kesembilan klasemen sementara dengan enam poin.

Andreia Norton membuka keunggulan Benfica pada menit kelima setelah memanfaatkan umpan Nycole Raysla.

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Austria Wien baru mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-53 melalui eksekusi penalti kapten Carina Wenninger.

Pertandingan berubah setelah kiper Austria Wien, Jasmin Pal, menerima kartu merah langsung pada menit ke-73.

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Ia diusir setelah melakukan pelanggaran terhadap Flourish Sabastine di luar kotak penalti.

Unggul jumlah pemain, Benfica meningkatkan tekanan. Caroline Møller membawa tuan rumah kembali memimpin pada menit ke-76 melalui sundulan setelah situasi sepak pojok.

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Nycole Raysla memastikan kemenangan Benfica lewat gol pada menit ke-90+3 setelah menerima umpan Møller.

Menurut laporan resmi Benfica, Møller terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan.

Pelatih Benfica, Ivan Baptista, menyebut kemenangan tersebut sangat penting bagi ambisi tim melaju ke fase berikutnya.

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Editor : Budi Miank
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