Prediksi Skor dan Lineup Serbia vs Jerman di Nations League: Jurgen Klopp Jalani Penghakiman

PONTIANAK POST– Jurgen Klopp baru empat laga menukangi timnas Jerman. Di eranya, Jerman baru sekali merasakan kemenangan. Sisanya, dua di antaranya berakhir seri dan sekali kalah.

Dini hari nanti (14/11), Klopp akan menjalani momen penghakiman bersama Die Mannschaft –sebutan timnas Jerman.

Tepatnya saat Jerman bertamu ke Stadion Rajko Mitic, Beograd, melawan Serbia, dalam matchday kelima grup A2 UEFA Nations League (siaran langsung Vision+ pukul 02.45 WIB).

Advertisement Kalah atau seri bisa membuat laju Jerman ke fase gugur lebih berat. Sebab, Jerman (5 poin) masih di belakang Belanda dan Yunani (sama-sama 8 poin). Hanya dua besar yang lolos ke perempat final.

”Aku sudah merasakannya (tekanan) dan itu adalah sesuatu yang besar di hadapanku,” ucap Klopp seperti dilansir dari Sport.

Advertisement Ancaman Degradasi ke League B

Bukan hanya ancaman gagal melaju ke fase knockout. Ancaman degradasi juga membayangi Joshua Kimmich dkk. Meski, sepanjang sejarah selama ajang Nations League, belum sekalipun Jerman turun level ke League B di akhir musim.

”Kami berusaha mencapai apa yang sudah diharapkan dari kami: membangun tim yang tidak disukai siapa pun untuk dihadapi. Aku merasa kami sudah berada di jalur yang benar,” klaim Klopp yang sebelumnya menangani Liverpool FC dan Borussia Dortmund tersebut.

Tek Kembali Nomor Satu

Marc-Andre ter Stegen akan kembali di bawah mistar gawang Jerman. Tek –sapaan akrabnya– Ter Stegen sudah mendudukinya pada matchday pertama lawan Belanda (25/9). Saat itu, Tek bobol satu gol.

Kiper yang musim ini memperkuat AFC Ajax itu pun berharap bisa kembali mengawal gawang Jerman tanpa kebobolan. Seperti yang pernah dilakukan pemilik 45 caps tersebut pada matchday pertama UEFA Nations League 2024–2025. Saat itu, Jerman mengalahkan Hungaria 5-0.

”Bisa melakukannya (nirbobol) saat mendapat kesempatan (sebagai kiper utama Jerman, Red) sangat aku nantikan,” kata Tek seperti dilansir Bild.