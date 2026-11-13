Prediksi Skor Salamanca CF vs Celta Vigo di Copa del Rey: Unggul Psikologis Menang Telak 7-0

PONTIANAK POST - Salamanca CF UDS menghadapi ujian berat saat menjamu Celta Vigo pada putaran pertama Copa del Rey 2026/2027 di Stadion El Helmántico, Sabtu, 14 November 2026, pukul 03.00 WIB, dengan Iker Muniain berharap anak asuhnya mampu menciptakan kejutan.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Salamanca untuk membuktikan kemampuan menghadapi klub kasta tertinggi Spanyol, sementara Celta Vigo berusaha menghindari tersingkir secara mengejutkan dari kompetisi piala.

Pertandingan yang semula dijadwalkan pada akhir Oktober tersebut ditunda menyusul kecelakaan kereta api di wilayah Toledo, sebelum Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) menetapkan jadwal pengganti.

Advertisement Misi Iker Muniain dan Modal Kedua Tim

Salamanca datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Real Ávila 3-1 dalam pertandingan liga terakhir, termasuk mencetak dua gol pada masa tambahan waktu.

Salamanca juga memiliki modal kemenangan 1-0 atas Gimnástica Segoviana dalam pertandingan kandang sebelumnya.

Advertisement Baca Juga: Prediksi Skor dan Lineup Serbia vs Jerman di Nations League: Jurgen Klopp Jalani Penghakiman

Namun, perbedaan kualitas kompetisi menjadi tantangan tersendiri bagi tim asuhan Muniain yang bermain di Segunda Federación, kasta keempat sepak bola Spanyol.

Dalam konferensi pers prapertandingan, Muniain meminta pemainnya mengurangi efektivitas Celta dan memanfaatkan setiap peluang yang tersedia.

Dikutip EFE melalui Infobae, Muniain mengatakan bahwa timnya harus membuat Celta merasa tidak nyaman agar memiliki peluang melewati pertandingan ini.

Pelatih berusia 33 tahun itu juga mengakui kualitas Iago Aspas dan menyebut kesempatan menghadapi penyerang Celta tersebut sebagai sebuah keistimewaan.

Dukungan suporter menjadi tambahan motivasi bagi Salamanca karena lebih dari 8.500 tiket telah terjual menjelang pertandingan.