Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sepak Bola

Bayern Munchen Masuk Tiga Besar, Arsenal Hentikan Rekor Sempurna Barcelona di Liga Champions Wanita

B
Penulis: Budi Miank
Pemain Arsenal merayakan keberhasilan menahan imbang Barcelona 1-1 dalam pertandingan Liga Champions Wanita di Camp Nou.(INSTAGRAM/@arsenalwfc)
Pemain Arsenal merayakan keberhasilan menahan imbang Barcelona 1-1 dalam pertandingan Liga Champions Wanita di Camp Nou.(INSTAGRAM/@arsenalwfc)


Advertisement

PONTIANAK POST– Bayern Munchen menempati posisi ketiga klasemen sementara Liga Champions Wanita UEFA 2026/2027 setelah menyelesaikan empat pertandingan fase liga.

Sementara itu, Arsenal berhasil menghentikan catatan kemenangan sempurna Barcelona setelah menahan tuan rumah 1-1 di Camp Nou.

Dikutip dari BuliNews, persaingan fase liga semakin ketat setelah rangkaian pertandingan pekan keempat berakhir.

Advertisement

Baca Juga: Kiper Austria Wien Diusir Wasit, Benfica Menang dengan Skor Telak di Liga Champions Wanita

Bayern mengoleksi delapan poin dari empat pertandingan. Tim asuhan Jose Barcala tersebut mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Bayern mengawali kompetisi dengan hasil imbang 2-2 melawan Manchester City. Mereka kemudian mengalahkan Benfica 3-0 dan Paris Saint-Germain 2-1.

Advertisement

Hasil imbang 2-2 ketika menghadapi Real Madrid membuat Bayern tetap berada di jalur persaingan empat besar.

Keunggulan selisih gol membuat wakil Jerman tersebut berada di atas Arsenal dan Chelsea dalam klasemen sementara.

Baca Juga: Arsenal Tahan Gempuran Barcelona di Liga Champions Wanita, Gol Graham Hansen Paksa Hasil Imbang

Empat tim teratas fase liga berhak langsung melaju ke perempat final. Sementara itu, tim peringkat kelima hingga ke-12 harus menjalani babak playoff. Enam tim terbawah akan tersingkir.

Di pertandingan lainnya, Arsenal mencuri satu poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Barcelona di Spotify Camp Nou.

Frida Maanum membawa Arsenal unggul pada menit ke-22 setelah memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Caitlin Foord.

Advertisement
Editor : Budi Miank
Bagikan:

Artikel Terkait

Piala Dunia Wanita 2027 Gunakan Skema Undian Baru, Empat Unggulan Tak Bisa Bertemu Lebih Awal

Piala Dunia Wanita 2027 Gunakan Skema Undian Baru, Empat Unggulan Tak Bisa Bertemu Lebih Awal

FIFA menerapkan aturan undian baru Piala Dunia Wanita 2027. Empat tim peringkat tertinggi dipisah hingga semifinal jika juara grup.

Piala Dunia Wanita 2031 Digelar di Empat Negara, FIFA Nyatakan Proposal Tuan Rumah Memenuhi Syarat

Piala Dunia Wanita 2031 Digelar di Empat Negara, FIFA Nyatakan Proposal Tuan Rumah Memenuhi Syarat

FIFA merilis evaluasi Piala Dunia Wanita 2031 dan 2035. Dua proposal tuan rumah lolos dan akan diputuskan pada 23 November.

Bonfantini Jadi Pahlawan Juventus Women, Gol Menit Ke-83 Tekuk Lyon di Liga Champions Wanita

Bonfantini Jadi Pahlawan Juventus Women, Gol Menit Ke-83 Tekuk Lyon di Liga Champions Wanita

Juventus Women mengenang kemenangan 2-1 atas Lyon pada 2022 setelah comeback dramatis berkat gol Girelli dan Bonfantini.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer