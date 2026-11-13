Bayern Munchen Masuk Tiga Besar, Arsenal Hentikan Rekor Sempurna Barcelona di Liga Champions Wanita

PONTIANAK POST– Bayern Munchen menempati posisi ketiga klasemen sementara Liga Champions Wanita UEFA 2026/2027 setelah menyelesaikan empat pertandingan fase liga.

Sementara itu, Arsenal berhasil menghentikan catatan kemenangan sempurna Barcelona setelah menahan tuan rumah 1-1 di Camp Nou.

Dikutip dari BuliNews, persaingan fase liga semakin ketat setelah rangkaian pertandingan pekan keempat berakhir.

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Bayern mengoleksi delapan poin dari empat pertandingan. Tim asuhan Jose Barcala tersebut mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Bayern mengawali kompetisi dengan hasil imbang 2-2 melawan Manchester City. Mereka kemudian mengalahkan Benfica 3-0 dan Paris Saint-Germain 2-1.

Advertisement Hasil imbang 2-2 ketika menghadapi Real Madrid membuat Bayern tetap berada di jalur persaingan empat besar.

Keunggulan selisih gol membuat wakil Jerman tersebut berada di atas Arsenal dan Chelsea dalam klasemen sementara.

Empat tim teratas fase liga berhak langsung melaju ke perempat final. Sementara itu, tim peringkat kelima hingga ke-12 harus menjalani babak playoff. Enam tim terbawah akan tersingkir.

Di pertandingan lainnya, Arsenal mencuri satu poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Barcelona di Spotify Camp Nou.

Frida Maanum membawa Arsenal unggul pada menit ke-22 setelah memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Caitlin Foord.