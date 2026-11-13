Prediksi Skor dan Lineup Afrika Selatan vs Kenya di Kualifikasi Piala Afrika: McCarthy Tak Bergaji

PONTIANAK POST - Afrika Selatan mengincar kemenangan ketiga saat menjamu Kenya pada pertandingan Grup D Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Orlando Amstel Arena, Johannesburg, Jumat, 13 November 2026 pukul 23.00 WIB.

Duel ini juga mempertemukan dua pelatih asal Afrika Selatan, Pitso Mosimane yang menangani Bafana Bafana dan Benni McCarthy yang kini memimpin Kenya.

Advertisement Afrika Selatan lebih diunggulkan setelah memenangi dua pertandingan pembuka kualifikasi dan mencatatkan performa positif di bawah Mosimane.

Preview Afrika Selatan vs Kenya

Afrika Selatan mengawali perjalanan di Grup D dengan mengalahkan Guinea 2-1 dan melibas Eritrea 5-0.

Advertisement Tambahan kemenangan atas Mesir dengan skor 1-0 dalam pertandingan persahabatan semakin memperkuat kepercayaan diri tim tuan rumah.

Afrika Selatan telah mencetak tujuh gol dalam dua pertandingan kualifikasi, dengan rata-rata 3,5 gol per pertandingan.

Sebaliknya, Kenya belum meraih kemenangan setelah bermain imbang 1-1 melawan Eritrea dan kalah 0-1 dari Guinea.

Namun, Kenya sudah memastikan tempat di putaran final Piala Afrika 2027 karena berstatus sebagai salah satu tuan rumah bersama Tanzania dan Uganda.

Situasi tersebut membuat pertandingan ini lebih penting bagi Afrika Selatan yang membutuhkan posisi terbaik di Grup D untuk mengamankan tiket tambahan menuju putaran final.