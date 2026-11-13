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Sepak Bola

Katoto Cetak Tujuh Gol, Bintang Lyonnes Pimpin Daftar Top Skor Liga Champions Wanita

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Penulis: Budi Miank
Marie-Antoinette Katoto merayakan gol bersama OL Lyonnes dalam pertandingan Liga Champions Wanita 2026/2027.(INSTAGRAM/@mariekatoto)
Marie-Antoinette Katoto merayakan gol bersama OL Lyonnes dalam pertandingan Liga Champions Wanita 2026/2027.(INSTAGRAM/@mariekatoto)


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PONTIANAK POST – Penyerang OL Lyonnes, Marie-Antoinette Katoto, memimpin daftar pencetak gol terbanyak Liga Champions Wanita UEFA 2026/2027 dengan koleksi tujuh gol hingga pertandingan keempat.

Katoto unggul dua gol dari pemain Barcelona, Caroline Graham Hansen, yang berada di posisi kedua dengan lima gol.

Catatan tersebut membuat penyerang asal Prancis itu menjadi pemain paling produktif sejauh ini.

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Ketajaman Katoto terlihat sejak pertandingan pembuka. Ia mencetak hat-trick ketika OL Lyonnes menang telak 8-0 atas Servette.

Penyerang tersebut kemudian menambah dua gol saat menghadapi Inter pada pertandingan ketiga. Dua gol berikutnya tercipta ketika OL Lyonnes membantai Juventus dengan skor 6-0 pada laga keempat, Rabu (11/11/2026).

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Hasil tersebut sekaligus mengantarkan OL Lyonnes mengamankan tiket ke fase gugur dan memuncaki klasemen sementara fase liga.

Di bawah Katoto, Graham Hansen menempati posisi kedua dengan lima gol. Pemain Barcelona itu selalu mencetak gol dalam empat pertandingan timnya, termasuk saat menyamakan kedudukan ketika menghadapi Arsenal yang berakhir imbang 1-1.

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Sementara itu, tiga pemain mengoleksi masing-masing empat gol, yakni Clàudia Pina dan Ewa Pajor dari Barcelona serta Alessia Russo dari Arsenal.

Russo sebelumnya mencetak hat-trick saat Arsenal mengalahkan Benfica pada pertandingan ketiga.

OL Lyonnes juga mendominasi daftar pemberi assist. Salma Paralluelo memimpin dengan lima assist, disusul rekan setimnya, Jule Brand, yang mengoleksi empat assist.

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Editor : Budi Miank
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