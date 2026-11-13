Prediksi Skor Nigeria vs Tanzania di Kualifikasi Piala Afrika: Osimhen Absen, Lookman jadi Andalan

PONTIANAK POST - Nigeria mengincar kemenangan saat menjamu Tanzania pada pertandingan ketiga Grup L Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stadion Internasional Godswill Akpabio, Uyo, Jumat, 13 November 2026 pukul 23.00 WIB, dengan tekanan untuk mengejar pemimpin klasemen Guinea-Bissau.

Skuad asuhan Éric Chelle membutuhkan tiga poin setelah mengalami kekalahan telak 0-3 dari Guinea-Bissau pada pertandingan sebelumnya, sedangkan Tanzania datang dengan modal satu poin dari dua laga awal.

Tekanan Besar Setelah Kekalahan dari Guinea-Bissau

Advertisement Nigeria tidak boleh kembali kehilangan poin jika ingin menjaga peluang finis sebagai pemuncak Grup L.

Pada pertandingan kedua, 29 September 2026, Super Eagles kalah 0-3 dari Guinea-Bissau setelah sebelumnya menang 2-1 atas Madagaskar.

Hasil tersebut membuat posisi Nigeria tertekan karena Guinea-Bissau semakin kokoh di puncak klasemen.

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Situasi berubah setelah Guinea-Bissau bermain imbang 1-1 melawan Madagaskar pada 12 November 2026.

Berdasarkan hasil tersebut, Guinea-Bissau mengoleksi tujuh poin, Nigeria tiga poin, Madagaskar dua poin, sedangkan Tanzania satu poin.

Tanzania sebenarnya sudah memastikan tempat di putaran final Piala Afrika 2027 karena berstatus sebagai salah satu tuan rumah bersama Kenya dan Uganda.

Namun, hasil pertandingan tetap berpengaruh terhadap persaingan Nigeria dan Madagaskar untuk mendapatkan satu tiket kualifikasi lainnya.

Kondisi Pemain dan Pernyataan Pelatih

Nigeria diperkirakan mengandalkan Ademola Lookman untuk mendukung lini serang bersama Taiwo Awoniyi dan Akor Adams.