Transfer Manchester United Januari 2027: Folarin Balogun jadi Rekrutan Pertama Pochettino

PONTIANAK POST - Striker AS Monaco, Folarin Balogun, mulai membuka peluang bergabung dengan Manchester United pada bursa transfer Januari 2027 setelah Mauricio Pochettino semakin dekat mengambil alih kursi pelatih di Old Trafford.

Laporan TEAMtalk yang (12/11) menyebutkan, perwakilan Balogun telah menghubungi Manchester United dan secara aktif menjajaki kemungkinan kepindahan penyerang tim nasional Amerika Serikat tersebut.

Kehadiran Pochettino menjadi salah satu faktor yang membuat Balogun semakin tertarik kembali bermain di Liga Inggris.

Advertisement Manchester United sendiri membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan setelah menjalani awal musim yang mengecewakan dan terpuruk di zona degradasi Liga Inggris.

Pochettino Jadi Faktor Penting Transfer Balogun

Pochettino memiliki hubungan profesional dengan Balogun setelah keduanya bekerja sama di tim nasional Amerika Serikat.

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Pelatih asal Argentina itu dinilai memahami karakter permainan penyerang berusia 25 tahun tersebut, terutama kemampuannya melakukan tekanan terhadap pertahanan lawan dan mencari ruang di belakang barisan bek.

Menurut TEAMtalk, kesempatan kembali bekerja bersama Pochettino menjadi pertimbangan penting bagi Balogun dalam menentukan klub berikutnya.

Manchester United juga sebelumnya sudah memasukkan nama Balogun dalam daftar pemain yang berpotensi direkrut untuk memperkuat sektor penyerangan.

Situasi tersebut semakin menarik karena Pochettino telah mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk menjadi pelatih baru menggantikan Michael Carrick.

Sky Sports melaporkan bahwa Pochettino menyepakati kontrak berdurasi dua setengah tahun dan dijadwalkan mulai menangani Manchester United setelah jeda internasional.