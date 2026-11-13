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Sepak Bola

Rekor 11 Laga Tanpa Kekalahan Manchester United Diuji Crystal Palace, Jo Potter Kirim Peringatan

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Penulis: Budi Miank
Manchester United Women bersiap menghadapi Crystal Palace dalam lanjutan Women’s Super League 2026/2027.(INSTAGRAM/@manutdwomen)
Manchester United Women bersiap menghadapi Crystal Palace dalam lanjutan Women’s Super League 2026/2027.(INSTAGRAM/@manutdwomen) 


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PONTIANAK POST – Manchester United Women akan menghadapi Crystal Palace Women dalam lanjutan Women’s Super League (WSL) 2026/2027, Sabtu (14/11/2026).

Pertandingan di Progress With Unity Stadium, Leigh, ini menjadi ujian bagi tuan rumah yang tengah menjaga tren positif.

Manchester United datang dengan catatan tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan di semua kompetisi.

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Pada laga terakhir WSL, tim asuhan Eva Olid mengalahkan Aston Villa 1-0 melalui gol Julia Zigiotti Olme pada menit ke-72.

Pelatih Crystal Palace, Jo Potter, mengakui Manchester United semakin berkembang sejak ditangani Eva Olid. Ia meminta anak asuhnya tampil maksimal sepanjang pertandingan.

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“Ini akan menjadi pertandingan sulit. Menghadapi United tidak pernah mudah. Mereka memiliki pemain-pemain berkualitas yang harus selalu diwaspadai. Kami harus memastikan bisa menampilkan permainan terbaik,” kata Potter, dikutip dari WSL Full-Time.

Potter juga menekankan pentingnya konsentrasi dan meminimalkan kesalahan. Menurutnya, Manchester United memiliki kemampuan menghukum lawan yang kehilangan fokus.

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Crystal Palace juga memiliki kepercayaan diri setelah mengalahkan Charlton Athletic 3-2 di WSL.

Mereka kemudian menyingkirkan Tottenham Hotspur melalui adu penalti dalam ajang Subway Players Cup.

Manchester United berada di posisi kelima dengan 15 poin, sedangkan Crystal Palace menempati peringkat ke-10 dengan sembilan poin.(*)

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Editor : Budi Miank
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