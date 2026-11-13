Pochettino Sepakati Kontrak hingga 2029, Manchester United Hadapi Masalah Jelang Lawan Liverpool

PONTIANAK POST - Mauricio Pochettino dilaporkan telah mencapai kesepakatan kontrak berdurasi 2,5 tahun untuk menjadi manajer baru Manchester United hingga 2029, tetapi jadwal tugasnya bersama tim nasional Amerika Serikat (AS) berpotensi mengganggu persiapan menghadapi Liverpool di Anfield pada 22 November 2026.

Laporan The Athletic, Jumat 13 November 2026, menyebut pelatih asal Argentina berusia 54 tahun tersebut menjadi kandidat terdepan untuk menggantikan Michael Carrick yang dipecat pada Kamis.

Kontrak Pochettino hingga 2029

Advertisement Pochettino disebut telah menyepakati kontrak hingga 2029 dengan Manchester United setelah namanya mengungguli sejumlah kandidat lain, termasuk Eddie Howe dan Julian Nagelsmann.

Carrick kehilangan pekerjaannya setelah membawa Manchester United terpuruk di peringkat ke-18 klasemen Liga Inggris dengan koleksi delapan poin dari 10 pertandingan pertama.

Pemecatan tersebut menjadikan Carrick sebagai manajer permanen ketujuh yang kehilangan pekerjaan sejak Sir Alex Ferguson meninggalkan klub pada 2013.

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Manchester United kini berharap Pochettino mampu mengembalikan daya saing tim sekaligus membangun kembali identitas permainan yang selama ini menjadi persoalan di Old Trafford.

Jadwal Timnas AS Jadi Masalah

Persoalan utama yang menanti Pochettino adalah keterbatasan waktu untuk mempersiapkan Manchester United menghadapi Liverpool.

Pochettino diperkirakan masih harus menjalankan tugas bersama tim nasional Amerika Serikat dalam dua pertandingan perempat final Liga Negara CONCACAF melawan Haiti.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu dan Rabu, sementara Manchester United akan bertandang ke markas Liverpool pada Minggu, 22 November 2026.

Situasi ini membuat Pochettino berpotensi hanya memiliki waktu sangat terbatas untuk mengenal skuad, menyusun strategi, dan mempersiapkan tim menghadapi rival terbesarnya.