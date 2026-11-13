Zanadin Fariz Dipanggil John Herdman ke Timnas Indonesia, Raih Tiga Penghargaan Individu

PONTIANAK POST - Gelandang Persik Kediri, Zanadin Fariz, mendapatkan panggilan pelatih John Herdman untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali pada 9–17 November 2026 setelah menunjukkan performa konsisten dalam sembilan pertandingan awal BRI Super League 2026/2027.

Pemanggilan pemain berusia 22 tahun tersebut menjadi kesempatan kembali memperkuat tim nasional senior setelah hampir dua tahun absen dari skuad Garuda.

Informasi yang dikutip dari laman resmi I.League pada Kamis (12/11/2026) menyebutkan, pemanggilan Zanadin merupakan bentuk apresiasi atas penampilannya bersama Persik Kediri sepanjang musim ini.

Advertisement Tiga Penghargaan Bersama Persik Kediri

Zanadin tampil menonjol bersama Macan Putih, julukan Persik Kediri, dengan mengoleksi tiga penghargaan individu dari operator kompetisi.

Ketiga penghargaan tersebut meliputi Pemain Muda Terbaik Pekan Kedua, Pemain Muda Terbaik Bulanan, serta Pemain Terbaik Pertandingan saat Persik menghadapi Arema FC.

Advertisement Baca Juga: Timnas Indonesia Tantang Bali United dalam Uji Coba Tertutup di Gianyar

Catatan tersebut menjadi salah satu pencapaian penting bagi pemain kelahiran Bekasi, 31 Mei 2004, yang terus mendapatkan kepercayaan bersama klubnya.

Direktur Olahraga Persik Kediri, Razzi Taruna, menyambut positif kesempatan yang diberikan kepada gelandang mudanya tersebut.

"Ini akan menjadi kesempatan besar bagi Zanadin Fariz untuk menambah pengalaman dan mengasah kemampuan bersama timnas. Semoga kepercayaan ini juga menjadi motivasi tambahan bagi Zanadin untuk terus menampilkan performa terbaik bersama Persik Kediri," kata Razzi, sebagaimana dikutip ANTARA dari pernyataannya melalui I.League.

Kembali ke Timnas Senior Setelah Hampir Dua Tahun

Pemanggilan kali ini menandai kembalinya Zanadin ke lingkungan tim nasional senior setelah sebelumnya memperkuat Indonesia di kelompok umur U-19 hingga U-23.

Kesempatan tersebut membuka peluang baginya untuk kembali menunjukkan kemampuan di level internasional sekaligus menambah pengalaman bersama pemain-pemain terbaik Indonesia.