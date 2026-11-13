Chelsea Terancam Kehilangan Takhta! Manchester City Datang dengan Modal Kemenangan Meyakinkan

PONTIANAK POST – Pertandingan besar tersaji di Women's Super League (WSL) saat Chelsea Women menjamu Manchester City Women di Stamford Bridge, Sabtu (14/11/2026).

Duel pekan ke-10 ini menjadi pertarungan langsung dua penghuni teratas klasemen. Manchester City memimpin dengan 25 poin, sedangkan Chelsea membuntuti di posisi kedua dengan 23 poin.

Kedua tim sama-sama belum terkalahkan setelah menjalani sembilan pertandingan. Kondisi tersebut membuat laga ini berpotensi menentukan persaingan di papan atas.

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Manchester City memiliki modal positif setelah menghajar West Ham United 5-0 di WSL dan mengalahkan Inter Milan 4-1 di Liga Champions.

Pelatih Manchester City, Andrée Jeglertz, menegaskan timnya tidak akan mengubah pendekatan meski menghadapi pesaing langsung dalam perebutan gelar.

Advertisement "Musim masih sangat awal. Kami ingin memenangkan semua pertandingan. Itulah fokus kami pada laga akhir pekan ini," kata Jeglertz dalam konferensi pers, dikutip dari situs resmi Manchester City.

Ia juga menyebut pertandingan melawan Chelsea sebagai laga spesial bagi semua pihak yang terlibat.

Chelsea harus memperbaiki performa setelah bermain imbang 1-1 melawan Everton dan ditahan tanpa gol oleh BK Häcken di Liga Champions.

Kapten Chelsea, Erin Cuthbert, menilai bermain di Stamford Bridge memberikan kenyamanan tersendiri bagi para pemain.

"Semua terasa lebih familiar. Sekarang kami memiliki suasana kandang sendiri dan para pemain merasa nyaman di Bridge," ujar Cuthbert, dikutip dari situs resmi Chelsea.