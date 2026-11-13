Everton Punya Modal Enam Gol! Tottenham Waspada Hadapi Ancaman Yuka Momiki di Liga Inggris Wanita

PONTIANAK POST – Tottenham Hotspur Women menghadapi tantangan serius saat menjamu Everton Women dalam lanjutan Women's Super League (WSL) 2026/2027, Sabtu (14/11/2026).

Pertandingan di BetWright Stadium tersebut menjadi kesempatan bagi Tottenham untuk mempertahankan momentum positif sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.

Tottenham saat ini menempati peringkat keempat dengan 16 poin dari sembilan pertandingan. Sementara Everton berada di urutan kedelapan dengan 11 poin.

Advertisement Baca Juga: Chelsea Terancam Kehilangan Takhta! Manchester City Datang dengan Modal Kemenangan Meyakinkan

Tottenham memiliki modal kemenangan 2-1 atas Brighton dalam pertandingan WSL sebelumnya.

Namun, mereka baru saja ditahan Crystal Palace 1-1 sebelum kalah melalui adu penalti dalam ajang Subway Players Cup.

Advertisement Pelatih Tottenham, Martin Ho, mengakui timnya masih membutuhkan konsistensi.

"Kami masih memiliki banyak pekerjaan. Kami harus menemukan konsistensi dalam penampilan dan membangun mentalitas kelompok," ujar Ho, dikutip dari situs resmi Tottenham.

Gelandang Tottenham, Victoria Pelova, juga menjadi pemain yang patut diperhatikan.

Dia mengungkapkan kesukaannya mengatur tempo permainan dan memberikan assist untuk rekan setimnya.

Everton memiliki modal impresif setelah menghancurkan Durham 6-0 di Subway Players Cup. Yuka Momiki mencetak hat-trick, sedangkan Noemie Mouchon menyumbangkan dua gol.