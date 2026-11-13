Liverpool Terancam Tergelincir Lagi! Brighton Siapkan Ancaman Serius di Amex Stadium Akhir Pekan

PONTIANAK POST - Brighton & Hove Albion Women akan menjamu Liverpool Women dalam lanjutan pekan ke-10 Women's Super League (WSL) 2026/2027 di American Express Stadium, Sabtu (14/11/2026).

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi klasemen.

Brighton berada di peringkat ketujuh dengan 11 poin, sedangkan Liverpool tertahan di posisi ke-12 dengan delapan poin dari sembilan pertandingan.

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Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan setelah menelan kekalahan pada pertandingan WSL sebelumnya.

Brighton datang dengan catatan kekalahan 1-2 dari Tottenham Hotspur. Sebelumnya, mereka berhasil mengalahkan Crystal Palace 2-1 dan West Ham United 3-0.

Advertisement Pelatih Brighton, Arturo Ruiz, menilai timnya mulai menunjukkan perkembangan positif.

"Tiga kemenangan beruntun ini akan menjadi modal penting untuk sisa musim. Kami sedang berada dalam momen yang sangat baik," ujar Ruiz, dikutip dari situs resmi Brighton.

Bek Brighton, Caitlin Hayes, juga mengungkapkan pendekatan permainan Ruiz yang menginginkan tempo lebih cepat dan permainan lebih langsung.

Liverpool berusaha bangkit setelah kalah 1-2 dari Arsenal. Namun, kemenangan telak 4-1 atas Aston Villa dalam Subway Players Cup, Rabu (11/11/2026), menjadi suntikan kepercayaan diri.

Pelatih Liverpool, Gareth Taylor, menegaskan timnya menunjukkan kualitas permainan yang patut dibanggakan.