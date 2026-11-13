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Sepak Bola

Manchester City Incar Jarak Lima Poin, Chelsea Berusaha Rebut Kembali Takhta Klasemen WSL Lagi

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Penulis: Budi Miank
Pemain Chelsea bersiap menghadapi duel perebutan posisi puncak pada Matchweek 10 WSL di Stamford Bridge. (INSTAGRAM/@barclayswsl)
Pemain Chelsea bersiap menghadapi duel perebutan posisi puncak pada Matchweek 10 WSL di Stamford Bridge. (INSTAGRAM/@chelseafcw)


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PONTIANAK POST - Persaingan papan atas Women’s Super League (WSL) 2026/2027 memasuki pekan ke-10 dengan sejumlah pertandingan menarik.

Duel Chelsea melawan Manchester City menjadi sorotan utama karena mempertemukan dua tim teratas yang sama-sama belum terkalahkan.

Pertandingan di Stamford Bridge, Sabtu (14/11), menjadi kesempatan Chelsea merebut kembali posisi puncak.

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Saat ini Manchester City memimpin klasemen dengan 25 poin dari sembilan pertandingan, unggul dua angka atas Chelsea yang mengoleksi 23 poin.

City datang dengan modal kemenangan telak 5-0 atas West Ham United. Penyerang andalan mereka, Khadija “Bunny” Shaw, mencetak hattrick dan telah mengoleksi 12 gol di liga musim ini.

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Sementara Chelsea baru bermain imbang 1-1 melawan Everton, meski tampil dominan.

Pelatih City Andrée Jeglertz menegaskan timnya tetap memburu kemenangan. “Kami ingin memenangkan semua pertandingan. Itulah fokus kami pada akhir pekan ini,” ujarnya dalam konferensi pers yang dikutip dari situs resmi Manchester City.

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Shaw juga mengingatkan timnya agar tidak terlena dengan posisi klasemen. “Masih banyak pertandingan dan banyak hal bisa berubah. Satu pertandingan demi satu pertandingan,” kata Shaw seperti dikutip dari Sky Sports.

Dari kubu Chelsea, pelatih Sonia Bompastor meminta anak asuhnya segera mengalihkan perhatian setelah ditahan imbang tanpa gol oleh BK Häcken di Liga Champions.

“Kami harus kembali fokus dan melanjutkan langkah,” ujarnya melalui laman resmi Chelsea.

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Editor : Budi Miank
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