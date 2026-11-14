Prediksi Skor dan Lineup Portugal vs Denmark di Nations League: Era Baru Tanpa Cristiano Ronaldo

PONTIANAK POST - Portugal memulai babak baru tanpa Cristiano Ronaldo saat menjamu Denmark pada lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 di Estádio Municipal de Braga, Minggu, 15 November 2026, pukul 02.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi perhatian karena untuk pertama kalinya Portugal tampil dalam pertandingan resmi setelah Ronaldo mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional pada 5 November 2026.

Ronaldo mengakhiri perjalanan internasional dengan catatan 234 penampilan dan 146 gol untuk Portugal, sementara pelatih Jorge Jesus kini harus membangun kekuatan tim tanpa pemain yang selama lebih dari dua dekade menjadi andalan lini serang.

Advertisement

Portugal Lebih Diunggulkan

Portugal datang dengan modal sempurna setelah memenangkan empat pertandingan Grup A4 dan mengumpulkan 12 poin.

Advertisement Tim asuhan Jorge Jesus sudah memastikan tiket perempat final, sedangkan Denmark menempati posisi kedua dengan enam poin dan masih membutuhkan tambahan angka untuk mengamankan kelolosan.

Pada pertemuan pertama di Denmark, 1 Oktober 2026, Portugal menang 4-2.

Sports Mole menilai Portugal memiliki peluang lebih besar untuk kembali menang, meskipun Denmark berpotensi memberikan perlawanan melalui kecepatan dan kekuatan serangan Rasmus Hojlund.

Portugal juga kehilangan Joao Cancelo dan Francisco Conceicao akibat skorsing, sementara Nuno Mendes absen karena cedera.

Di kubu Denmark, Patrick Dorgu disebut belum tersedia setelah mengalami cedera hamstring pada jeda internasional sebelumnya.

Brian Riemer Waspadai Ancaman Portugal

Pelatih Denmark Brian Riemer menghadapi persoalan dalam menentukan komposisi pemain karena enam pemainnya terancam terkena skorsing jika kembali menerima kartu kuning.