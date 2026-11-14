Prediksi Skor dan Lineup Swedia vs Bosnia-Herzegovina di Nations League: Isak Siap 'Memasak'

PONTIANAK POST - Swedia berpeluang mengamankan tiket promosi otomatis ke Liga A UEFA Nations League 2026/2027 saat menjamu Bosnia-Herzegovina pada pertandingan kelima Grup B4 di Strawberry Arena, Solna, Minggu (15/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Laga ini menjadi pertemuan dua tim teratas Grup B4 yang hanya terpaut dua poin, sehingga hasil pertandingan berpotensi menentukan persaingan menuju puncak klasemen. Swedia mengoleksi 10 poin dari empat pertandingan, sedangkan Bosnia-Herzegovina berada di posisi kedua dengan delapan poin.

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Swedia memiliki modal lebih baik setelah mencatat tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam empat pertandingan Grup B4. Kemenangan 1-0 atas Rumania pada pertandingan sebelumnya membuat tim asuhan Graham Potter tetap berada di jalur promosi otomatis.

Sebaliknya, Bosnia-Herzegovina belum terkalahkan dengan catatan dua kemenangan dan dua hasil imbang. Kemenangan 1-0 atas Polandia pada pertandingan terakhir juga menjaga peluang mereka untuk merebut posisi pertama.

Advertisement Pertandingan ini berpotensi berlangsung ketat karena kedua negara sama-sama membutuhkan kemenangan untuk mengamankan posisi teratas.

Kembalinya Kulusevski dan Perpisahan Dzeko

Swedia juga mendapatkan tambahan kekuatan melalui kembalinya Dejan Kulusevski setelah absen lebih dari 17 bulan akibat cedera lutut serius.

Pelatih Graham Potter menyambut positif kehadiran kembali pemain Tottenham Hotspur tersebut.

"Kami sangat senang dia kembali. Dia merupakan pemain penting bagi kami, baik di dalam maupun di luar lapangan," kata Potter, dikutip dari pernyataannya melalui Federasi Sepak Bola Swedia pada 4 November 2026.

Potter juga mengaku terkesan dengan cara Kulusevski menghadapi masa sulit selama pemulihan cedera.

Namun, diperkirakan Kulusevski belum menjadi starter dan berpeluang mendapatkan kesempatan bermain dari bangku cadangan.