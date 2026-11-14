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Sepak Bola

Dua Bintang Chelsea Belum Bisa Kembali, Bompastor Siapkan Strategi Hadapi Manchester City

Budi Miank
Penulis: Budi Miank
Chelsea Women kehilangan Lauren James hingga jeda internasional. (INSTAGRAM/@lj10)
Chelsea Women kehilangan Lauren James hingga jeda internasional. (INSTAGRAM/@lj10)


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PONTIANAK POST – Chelsea Women mendapat kabar kurang menggembirakan menjelang pertandingan penting melawan Manchester City di Women’s Super League (WSL).

Pelatih Sonia Bompastor memastikan Lauren James dan Naomi Girma belum bisa kembali memperkuat tim dalam rangkaian pertandingan terdekat.

Kedua pemain tersebut diperkirakan masih harus menepi hingga jeda internasional berikutnya.

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Artinya, Chelsea tidak akan diperkuat James dan Girma saat menghadapi Manchester City, Paris Saint-Germain (PSG), serta Liverpool.

James dan Girma Belum Siap Kembali

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Bompastor mengungkapkan kondisi kedua pemain terus menunjukkan perkembangan positif. Namun, ia belum memperkirakan mereka bisa tampil dalam periode pertandingan kali ini.

“Saya pikir LJ dalam kondisi baik, tetapi kami tidak berharap melihatnya bermain dalam rangkaian pertandingan ini. Begitu juga dengan Nay. Perkembangannya lebih maju dan dia tidak jauh lagi dari mulai berlatih bersama tim,” kata Bompastor, dikutip dari Hayters.

Ia menegaskan keduanya belum akan tersedia dalam waktu dekat meski proses pemulihan berjalan baik.

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Chelsea Bidik Kemenangan atas Manchester City

Absennya dua pemain tersebut menjadi tantangan bagi Chelsea menjelang duel melawan Manchester City di Stamford Bridge, Sabtu.

Kedua tim sama-sama belum terkalahkan di WSL. Manchester City unggul dua poin atas Chelsea di puncak klasemen.

Bompastor menilai pertandingan tersebut penting, bukan hanya karena persaingan tiga poin, tetapi juga dampak psikologis bagi tim pemenang.

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Editor : Budi Miank
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