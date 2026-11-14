Prediksi Skor dan Lineup Kosovo vs Israel di Nations League: Tembok The Dardanians Sedang Berlubang

PONTIANAK POST - Kosovo menghadapi Israel dengan misi mengamankan kemenangan pada pertandingan kelima Grup B3 UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Fadil Vokrri, Pristina, Sabtu (14/11/2026), pukul 21.00 WIB, di tengah persoalan absennya sejumlah pemain bertahan tuan rumah.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi The Dardanians, julukan Kosovo, untuk menjaga peluang bersaing memperebutkan posisi teratas grup, sedangkan Israel membutuhkan kemenangan demi memperbaiki posisinya dan menghindari ancaman harus menjalani babak play-off degradasi.

Berdasarkan klasemen sebelum pertandingan, Kosovo menempati peringkat ketiga dengan lima poin dari empat pertandingan, sementara Israel berada di posisi keempat dengan dua poin.

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Pelatih Kosovo Franco Foda mengakui timnya menghadapi sejumlah masalah di sektor pertahanan menjelang pertandingan melawan Israel.

Dalam konferensi pers pada Jumat (13/11/2026), seperti diberitakan media Kosovo Zëri, Foda menyebut Lumbardh Dellova dan Ermal Krasniqi sebagai pemain yang absen.

Namun, dia memastikan masih memiliki cukup banyak pemain untuk mengisi posisi yang ditinggalkan.

"Kami memiliki beberapa pemain yang absen di lini pertahanan, tetapi masih banyak pemain yang tersedia. Kami percaya kepada mereka," kata Foda.

Pelatih asal Jerman tersebut juga menilai Israel sebagai lawan yang memiliki kualitas dan persiapan bagus.

"Israel memiliki tim yang bagus dan dipersiapkan dengan baik. Kami harus bermain pada level tertinggi untuk meraih kemenangan," ujarnya.

Kosovo memiliki modal positif berupa keunggulan bermain di hadapan pendukung sendiri. Dalam pertandingan pertama melawan Israel pada 1 Oktober 2026, kedua tim bermain imbang tanpa gol.