FIFA Umumkan Jadwal Undian Piala Dunia Wanita 2027, Brasil Otomatis Tempati Grup A

PONTIANAK POST – FIFA resmi menetapkan jadwal undian final Piala Dunia Wanita 2027. Acara tersebut akan berlangsung di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, Jumat, 11 Desember 2026, pukul 13.30 waktu setempat.

Undian ini akan menentukan pembagian grup sekaligus jalur pertandingan 32 negara peserta menuju gelar juara dunia. Brasil, sebagai tuan rumah, otomatis menempati Grup A dengan posisi A1.

Empat Pot Menentukan Pembagian Grup

Advertisement Sebanyak 32 peserta akan dibagi ke dalam empat pot yang masing-masing berisi delapan tim. Penempatan ditentukan berdasarkan Peringkat Dunia Wanita FIFA yang dijadwalkan terbit pada 7 Desember 2026.

Brasil otomatis masuk Pot 1 bersama tujuh negara peserta dengan peringkat tertinggi. Pot 2 dan Pot 3 masing-masing diisi delapan tim berikutnya, sedangkan Pot 4 terdiri atas lima tim dengan peringkat lebih rendah dan tiga slot khusus pemenang play-off.

Advertisement FIFA juga menerapkan aturan untuk menjaga keseimbangan kompetisi. Sebisa mungkin, setiap grup tidak diisi lebih dari satu negara dari konfederasi yang sama. Pengecualian berlaku untuk UEFA, yang bisa menempatkan maksimal dua negara dalam satu grup.

Empat tim dengan peringkat tertinggi juga akan dipisahkan jalur pertandingannya. Dengan demikian, dua tim teratas tidak akan bertemu sebelum final apabila mampu menjuarai grup masing-masing.

Tiga Tiket Terakhir Diperebutkan

Hingga undian berlangsung, tiga tempat terakhir masih ditentukan melalui turnamen play-off. Babak awal dijadwalkan berlangsung di Rabat, Maroko, pada 28 November hingga 5 Desember 2026.

Undian fase final play-off akan digelar sehari sebelum undian utama, yakni 10 Desember 2026. Pertandingan penentuan tiga tiket terakhir berlangsung pada 23 Februari hingga 6 Maret 2027.