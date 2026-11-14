Arsenal Waspadai Ancaman London City, Renée Slegers Tegaskan Siap Hadapi Tantangan Berat

PONTIANAK POST – Pelatih Arsenal Women, Renée Slegers, mengingatkan timnya untuk tampil disiplin saat menghadapi London City Lionesses dalam lanjutan Women's Super League (WSL), Minggu, 15 November 2026.

Slegers menyebut London City sebagai lawan berkualitas yang memiliki kekuatan besar dalam menyerang. Arsenal pun harus bekerja keras untuk mengamankan tiga poin di Emirates Stadium.

London City datang dengan posisi lebih baik. Mereka menempati peringkat ketiga klasemen, unggul enam poin dari Arsenal yang berada di urutan keenam.

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Slegers Waspadai Kecepatan London City

Slegers menilai kekuatan London City tidak bisa dipandang sebelah mata. Kehadiran sejumlah pemain baru berkualitas membuat lawannya berkembang menjadi tim yang berbahaya.

Advertisement “Mereka adalah tim yang sangat bagus. Tentu saja, ada banyak pemain baru dan banyak kualitas. Mereka mengawali liga dengan sangat baik, jadi saya memperkirakan tantangan yang berat,” kata Slegers, dikutip dari Hayters.

“Mereka sangat mematikan ketika menyerang dan memiliki kecepatan. Karena itu, kami harus benar-benar disiplin di lapangan,” lanjutnya.

Arsenal datang dengan modal hasil imbang 1-1 melawan Barcelona di Liga Champions Wanita.

Hasil tersebut menjadi dorongan positif setelah mereka sebelumnya mengalahkan Liverpool 2-1 di WSL.

Arsenal Bidik Kemenangan Pertama di Emirates

Meski menunjukkan perkembangan, Arsenal masih memiliki pekerjaan rumah di kandang. Mereka belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan WSL di Emirates musim ini, dengan seluruhnya berakhir imbang.

Slegers ingin timnya kembali menunjukkan karakter permainan Arsenal sekaligus memanfaatkan dukungan suporter.