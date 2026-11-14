Prediksi Skor Georgia vs Hungaria di Nations League: Kvaratskhelia Absen, Szoboszlai Mengancam

PONTIANAK POST - Georgia menghadapi Hungaria dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 dengan persoalan serius di lini serang setelah belum mencetak gol dalam empat pertandingan Grup B2, sementara Khvicha Kvaratskhelia dipastikan absen akibat cedera di Stadion Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi.

Pertandingan kelima tersebut berlangsung Minggu (15/11/2026) pukul 00.00 WIB, dengan Hungaria membawa misi merebut posisi teratas klasemen dan Georgia berusaha keluar dari zona play-off degradasi.

Georgia berada di posisi keempat dengan dua poin dari empat pertandingan, sedangkan Hungaria menempati peringkat kedua dengan tujuh poin, terpaut satu angka dari Irlandia Utara.

Advertisement Kvaratskhelia Absen, Georgia Dibayangi Paceklik Gol

Pelatih Georgia Ramaz Svanadze menghadapi pekerjaan berat untuk memperbaiki produktivitas timnya setelah hanya mengumpulkan dua hasil imbang dan dua kekalahan dalam empat pertandingan.

Kvaratskhelia tidak bisa tampil karena cedera, sementara Giorgi Kochorashvili juga absen akibat skorsing. Absennya pemain Paris Saint-Germain tersebut menjadi kerugian besar karena Georgia kehilangan salah satu pemain paling berbahaya di sektor serangan.

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Georges Mikautadze diperkirakan menjadi tumpuan utama untuk membongkar pertahanan Hungaria.

Georgia sebelumnya kalah 0-1 dari Hungaria pada pertemuan pertama di Budapest, 2 Oktober 2026. Catatan tersebut memperlihatkan pekerjaan rumah besar bagi Svanadze, terutama dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir.

Ramaz Svanadze menegaskan timnya membutuhkan hasil positif saat menghadapi Hungaria. Namun, ia juga mengakui Georgia masih membutuhkan waktu untuk mencapai permainan yang diinginkannya.

“Penting bagi kami meraih hasil positif dalam dua pertandingan tersisa agar bisa memulai kualifikasi Piala Eropa 2028 dengan kepercayaan diri dan mentalitas yang tepat,” kata Svanadze dalam konferensi pers, Jumat (13/11/2026).

Hungaria Andalkan Szoboszlai dan Kerkez

Hungaria datang dengan modal lebih baik setelah meraih dua kemenangan beruntun atas Georgia dan Ukraina.