Alyssa Naeher Resmi Pensiun, Legenda Amerika Serikat Akhiri Karier Gemilang 17 Tahun

PONTIANAK POST – Penjaga gawang legendaris Amerika Serikat, Alyssa Naeher, resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional setelah menjalani karier selama 17 tahun.

Keputusan tersebut diumumkan pada Jumat, 13 November 2026. Kiper berusia 38 tahun itu mengakhiri perjalanan panjang yang diwarnai berbagai pencapaian bersama klub maupun tim nasional Amerika Serikat (USWNT).

Naeher menghabiskan 11 musim terakhir bersama Chicago Stars FC, setelah sebelumnya memperkuat Boston Breakers dan klub Jerman, Turbine Potsdam.

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“Keputusan untuk pensiun tidak pernah mudah. Namun, setelah banyak berdoa dan melakukan refleksi, saya merasa inilah waktu yang tepat,” kata Naeher dalam pernyataan resmi klub.

Dua Gelar Piala Dunia dan Emas Olimpiade

Advertisement Nama Naeher menjadi bagian penting dari kesuksesan USWNT di panggung internasional.

Ia masuk dalam skuad Amerika Serikat yang menjuarai Piala Dunia Wanita 2015 dan 2019.

Pada Piala Dunia 2019, Naeher menjadi penjaga gawang utama dan tampil menentukan, termasuk ketika menggagalkan penalti Inggris pada semifinal.

Ia juga membantu Amerika Serikat meraih medali emas Olimpiade Paris 2024.

Naeher mengakhiri karier internasional pada Desember 2024 dengan catatan 115 penampilan, 69 clean sheet, dan 89 kemenangan bersama USWNT.

Di level klub, Naeher menjadi salah satu penjaga gawang paling berpengaruh dalam sejarah National Women's Soccer League (NWSL).