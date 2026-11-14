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Sepak Bola

Prediksi Skor dan Lineup Norwegia vs Wales di Nations League: Misi Balas Dendam Haaland

Efprizan
Penulis: Efprizan
Erling Haaland menjadi tumpuan Norwegia saat menghadapi Wales dalam lanjutan UEFA Nations League di Ullevaal Stadion. (IG@erling)
Erling Haaland menjadi tumpuan Norwegia saat menghadapi Wales dalam lanjutan UEFA Nations League di Ullevaal Stadion. (IG@erling)

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PONTIANAK POST - Norwegia menghadapi Wales dengan misi menghentikan tiga kekalahan beruntun di Grup A4 UEFA Nations League 2026/2027 saat kedua tim bertemu di Ullevaal Stadion, Oslo, Minggu (15/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Tim asuhan Stale Solbakken membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi setelah hanya mengumpulkan tiga poin dari empat pertandingan, sementara Wales juga mengoleksi tiga poin dan berada satu tingkat di atas Norwegia berkat keunggulan catatan pertemuan.

Pertandingan ini sekaligus menjadi kesempatan Norwegia membalas kekalahan 1-2 dari Wales pada pertemuan pertama di Cardiff, 1 Oktober 2026.

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Norwegia Dibayangi Tiga Kekalahan Beruntun

Norwegia mengawali kompetisi dengan kemenangan 3-2 atas Denmark, tetapi kemudian menelan tiga kekalahan berturut-turut, termasuk dua kali menghadapi Portugal dan sekali melawan Wales.

Kondisi tersebut membuat Erling Haaland dan rekan-rekannya harus segera bangkit jika ingin menjaga peluang melangkah ke perempat final.

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Norwegia masih memiliki peluang memperbaiki posisi apabila mampu memenangkan dua pertandingan terakhir melawan Wales dan Denmark.

Haaland menjadi tumpuan utama tuan rumah setelah mencetak 65 gol dalam 59 penampilan bersama tim nasional.

Norwegia juga diperkirakan mengandalkan Martin Odegaard, Oscar Bobb, dan Antonio Nusa untuk membangun serangan serta memberikan suplai bola kepada Haaland.

Namun, tuan rumah kehilangan Fredrik Aursnes yang mengundurkan diri dari skuad karena kondisi fisik, sedangkan Jorgen Strand Larsen juga tidak tersedia.

Pelatih Stale Solbakken sebelumnya mengungkapkan bahwa Haaland dan Odegaard sempat mengalami gangguan kebugaran ringan saat awal pemusatan latihan, tetapi dia berharap keduanya bisa kembali berlatih secara normal.

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Editor : Efprizan
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