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Sepak Bola

Prediksi Skor Irlandia Utara vs Ukraina di Nations League: Green and White Army Punya Tembok Kokoh

Efprizan
Penulis: Efprizan
Pertahanan Irlandia Utara tampil solid dengan catatan belum kebobolan dalam empat pertandingan UEFA Nations League 2026/2027. (IG@pierce_charles)
Pertahanan Irlandia Utara tampil solid dengan catatan belum kebobolan dalam empat pertandingan UEFA Nations League 2026/2027. (IG@pierce_charles)

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PONTIANAK POST - Irlandia Utara berpeluang memperbesar kans promosi ke Liga A UEFA Nations League 2026/2027 saat menjamu Ukraina pada pertandingan kelima Grup B2 di Stadion Windsor Park, Belfast, Minggu (15/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Tim asuhan Michael O'Neill memiliki modal empat pertandingan tanpa kebobolan, sedangkan Ukraina datang dengan catatan tiga laga tanpa kemenangan dan berambisi membalas kekalahan telak 0-3 pada pertemuan sebelumnya. 

Irlandia Utara Unggul dalam Catatan Pertahanan

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Irlandia Utara memimpin klasemen Grup B2 dengan delapan poin dari empat pertandingan, unggul satu angka atas Hungaria. Mereka mengoleksi dua kemenangan dan dua hasil imbang tanpa sekalipun kebobolan.

Sebaliknya, Ukraina berada di peringkat ketiga dengan empat poin setelah meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Kekalahan 0-3 dari Irlandia Utara pada 2 Oktober dan 1-2 dari Hungaria membuat posisi Ukraina semakin tertekan.

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Ukraina hanya mencetak dua gol dalam empat pertandingan grup sehingga produktivitas lini depan menjadi salah satu persoalan yang harus dibenahi pelatih Andrea Maldera.

Meski demikian, Ukraina tetap memiliki potensi memberikan perlawanan melalui penguasaan bola dan permainan menyerang.

Michael O'Neill Minta Pemain Lebih Tajam

Pelatih Irlandia Utara Michael O'Neill meminta anak asuhnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir setelah dua pertandingan kandang sebelumnya melawan Hungaria dan Georgia berakhir tanpa gol.

Dalam pernyataan yang dimuat situs resmi Asosiasi Sepak Bola Irlandia Utara (Irish FA), O'Neill mengatakan timnya seharusnya bisa mendapatkan hasil lebih baik dari dua pertandingan tersebut.

"Kami menciptakan banyak peluang dalam kedua pertandingan itu dan saya akan meminta para pemain agar lebih tajam dalam memanfaatkannya ketika menghadapi Ukraina."

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Editor : Efprizan
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