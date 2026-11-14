Prediksi Skor Rumania vs Polandia di Nations League: Tim Hagi Terancam Dibantai Lewandowski Lagi

PONTIANAK POST - Rumania menghadapi Polandia dengan tekanan besar setelah menelan empat kekalahan beruntun di UEFA Nations League 2026/2027, termasuk dibantai 0-6 pada pertemuan pertama di Warsawa, Oktober lalu.

Pertandingan pekan kelima Liga B Grup B4 ini berlangsung di Arena Națională, Bukares, Minggu, 15 November 2026, pukul 02.45 WIB.

Pelatih Rumania, Gheorghe Hagi, juga menghadapi persoalan internal setelah polemik absennya Nicolae Stanciu dan kiper Ionuț Radu akibat masalah kebugaran.

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Rumania sudah kebobolan 13 gol dalam empat pertandingan Nations League dan belum mendapatkan satu poin pun.

Perselisihan mengenai kondisi Stanciu dan Radu menjadi perhatian menjelang pertandingan setelah kedua pemain memberikan penjelasan melalui media sosial.

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Dalam konferensi pers yang dikutip Eurosport Rumania, Hagi menegaskan tidak ingin ketidakhadiran pemain mengganggu persiapan tim.

"Saya tidak akan menangisi siapa pun. Kami berada di tim nasional dan Rumania lebih besar daripada pemain mana pun," kata Hagi.

Pelatih berusia 61 tahun itu juga menegaskan keinginannya membangun tim yang mampu memainkan sepak bola secara menyeluruh.

"Kami membutuhkan tim yang tahu memainkan sepak bola total," ujar Hagi.

Rumania juga kehilangan Răzvan Marin karena hukuman akumulasi kartu, sementara Stanciu dan Radu tidak tersedia karena masalah fisik.

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Lewandowski Jadi Ancaman Polandia

Polandia datang dengan modal kemenangan telak 6-0 atas Rumania pada pertemuan pertama, ketika Robert Lewandowski mencetak tiga gol.