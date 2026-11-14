Prediksi Skor dan Lineup Jepang vs Brasil di FIFA Matchday: Moriyasu Ingin Akhiri dengan Kemenangan

PONTIANAK POST - Pertandingan Jepang vs Brasil pada laga persahabatan internasional alias FIFA Matchday, Sabtu, 14 November 2026 pukul 17.15 WIB, menjadi momen penting bagi pelatih Hajime Moriyasu yang akan mengakhiri masa jabatannya setelah delapan tahun menangani tim nasional Jepang.

Dikutip dari laporan The Straits Times, dua pertandingan persahabatan melawan Brasil dan Paraguay di Singapura menjadi penampilan terakhir Moriyasu bersama Samurai Biru.

Pelatih berusia 58 tahun tersebut ingin meninggalkan fondasi tim yang lebih kuat dengan kedalaman skuad dan kemampuan bersaing menghadapi negara-negara elite dunia.

Advertisement Moriyasu menegaskan Jepang tidak boleh hanya memandang Brasil sebagai lawan yang berada di level berbeda.

"Namun, kami tidak boleh sekadar memandang Brasil seolah-olah mereka berada di level yang berbeda," kata Moriyasu dalam konferensi pers pada 13 November 2026.

Advertisement "Kami harus bersaing dengan mereka secara setara, dengan keyakinan bahwa kami bisa menang."

Pernyataan tersebut memperlihatkan ambisi Jepang untuk membuktikan perkembangan sepak bolanya setelah kekalahan 1-2 dari Brasil pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Modal Jepang dan Kekuatan Brasil

Jepang memiliki modal cukup baik menjelang pertandingan ini setelah melewati empat laga persahabatan tanpa kekalahan sejak tersingkir dari Piala Dunia 2026.

Tim asuhan Moriyasu mengalahkan Uruguay 3-1, Venezuela 2-1, menang adu penalti atas Ekuador setelah bermain imbang 0-0, serta menundukkan Selandia Baru 2-1.

Namun, Jepang menghadapi persoalan kebugaran pemain karena Ayase Ueda, Kaoru Mitoma, dan Takehiro Tomiyasu tidak masuk skuad akibat cedera.