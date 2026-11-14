Prediksi Skor Haiti vs Amerika Serikat di CONCACAF Nations League: Perpisahan Poch Sebelum ke MU

PONTIANAK POST - Amerika Serikat menghadapi Haiti pada leg pertama perempat final CONCACAF Nations League 2026/2027 di Nu Stadium, Miami, Minggu, 15 November 2026, pukul 04.30 WIB, dengan Mauricio Pochettino menjalani dua pertandingan terakhirnya sebelum meninggalkan tim nasional untuk menangani Manchester United.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Poch setelah kepindahannya ke Old Trafford diumumkan secara resmi pada Jumat, 13 November 2026.

Advertisement Pelatih asal Argentina itu tetap akan memimpin Amerika Serikat dalam dua pertandingan melawan Haiti sebelum memulai pekerjaan barunya di Manchester United, sebagaimana diumumkan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat (U.S. Soccer).

Pochettino Jalani Dua Laga Terakhir

Advertisement Kepindahan Pochettino menjadi isu paling menonjol menjelang pertandingan ini karena sebelumnya ia telah menandatangani perpanjangan kontrak untuk menangani Amerika Serikat hingga Piala Dunia 2030.

Dalam konferensi pers di Fayetteville, Georgia, Jumat, Pochettino menegaskan perubahan karier tersebut tidak akan mengurangi komitmennya.

"Hal itu tidak akan mengubah komitmen kami," kata Pochettino sebagaimana dikutip Reuters.

Ia juga menyebut perpisahan tersebut sebagai perkembangan yang wajar dalam perjalanan seorang pelatih dan federasi.

Pochettino meninggalkan Amerika Serikat dengan catatan 21 kemenangan, 12 kekalahan, dan dua hasil imbang dari 35 pertandingan sejak September 2024.

Performa Kedua Tim dan Kondisi Pemain

Amerika Serikat datang dengan modal empat kemenangan beruntun dalam pertandingan persahabatan setelah Piala Dunia 2026, termasuk kemenangan atas Meksiko dan Kanada.