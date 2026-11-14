Prediksi Skor Timnas Indonesia U-17 vs Kamboja U-17: Garuda Muda Menang Tanpa Kebobolan

PONTIANAK POST - Timnas Indonesia U-17 membidik kemenangan kedua saat menghadapi Kamboja U-17 pada lanjutan Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 di Stadion Starcity Sports Club, Thanlyin, Myanmar, Sabtu (14/11/2026) pukul 15.30 WIB (live SCTV).

Garuda Muda memiliki modal positif setelah mengalahkan Filipina U-17 dengan skor 3-0 pada pertandingan pembuka, Rabu (11/11/2026).

Kemenangan atas Kamboja akan memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan memperebutkan tiket putaran final Piala Asia U-17 2027.

Advertisement Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan tiga poin, tertinggal dari Afganistan yang sudah mengoleksi enam poin.

Indonesia U-17 Punya Modal Lebih Baik

Pasukan David Nascimento menunjukkan awal yang menjanjikan dalam persaingan Grup A. Kemenangan 3-0 atas Filipina memperlihatkan kemampuan Garuda Muda mengembangkan permainan sekaligus memaksimalkan peluang di depan gawang.

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Hasil tersebut menjadi modal penting menghadapi Kamboja yang sedang mengalami kesulitan.

Kamboja U-17 menelan dua kekalahan beruntun setelah takluk 1-2 dari Filipina dan kalah 0-3 dari Afganistan. Dua hasil negatif itu membuat Kamboja berada di dasar klasemen tanpa raihan poin.

Secara statistik, Indonesia memiliki keunggulan produktivitas gol dan pertahanan setelah mencetak tiga gol tanpa kebobolan dalam satu pertandingan.

Sementara itu, Kamboja sudah kemasukan lima gol dan baru mencetak satu gol dari dua pertandingan.

Meski demikian, Indonesia tetap perlu menjaga konsentrasi karena Kamboja diperkirakan berusaha bangkit untuk memperbaiki posisi di klasemen.