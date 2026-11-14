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Sepak Bola

John Herdman Tak Kecewa Timnas Indonesia Batal Berlaga di FIFA Matchday, Ini Targetnya di Bali

Efprizan
Penulis: Efprizan
John Herdman memanfaatkan batalnya FIFA Matchday November 2026 untuk mengevaluasi 22 pemain Timnas Indonesia dalam pemusatan latihan di Bali. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
John Herdman memanfaatkan batalnya FIFA Matchday November 2026 untuk mengevaluasi 22 pemain Timnas Indonesia dalam pemusatan latihan di Bali. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

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PONTIANAK POST - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memanfaatkan batalnya dua pertandingan uji coba melawan Yordania dan Kuwait pada FIFA Matchday November 2026 untuk mengevaluasi 22 pemain melalui pemusatan latihan di Bali.

Alih-alih kecewa karena kehilangan kesempatan bertanding, Herdman justru melihat situasi tersebut sebagai peluang untuk memperdalam pengamatan terhadap kemampuan pemain dan memperkuat kedalaman skuad Garuda.

Pemusatan latihan selama sepekan menjadi alternatif setelah PSSI gagal merealisasikan agenda pertandingan internasional akibat situasi keamanan di Timur Tengah dan terbatasnya waktu mencari lawan pengganti.

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Dalam pernyataannya yang dikutip jawapos.com, Herdman menegaskan bahwa perubahan agenda harus disikapi dengan pola pikir positif.

John Herdman Anggap FIFA Matchday Batal sebagai Kesempatan

Herdman mengakui bahwa batalnya pertandingan internasional merupakan situasi yang tidak biasa bagi Timnas Indonesia.

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Namun, pelatih asal Inggris tersebut memilih mengubah kondisi itu menjadi kesempatan untuk mengenal lebih jauh kemampuan para pemain.

"Menurut saya, kita harus segera mengubah pola pikir dan melihat situasi ini sebagai suatu kesempatan," ujar Herdman.

"Ini merupakan kesempatan yang jarang terjadi, ketika pertandingan harus dibatalkan karena kondisi tertentu seperti ini," lanjutnya.

Menurut Herdman, FIFA Matchday tanpa pertandingan tetap bisa dimanfaatkan untuk menjalankan program pengembangan tim.

Kesempatan tersebut terutama penting untuk mengamati pemain yang selama ini belum banyak mendapatkan kesempatan tampil atau dipantau secara langsung oleh tim pelatih.

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Editor : Efprizan
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