Jelang Liverpool vs Manchester United: Patrick Dorgu Bikin Pochettino Cemas di Laga Perdana

PONTIANAK POST - Manchester United terancam kehilangan Patrick Dorgu saat menghadapi Liverpool pada lanjutan Liga Inggris di Stadion Anfield, 22 November 2026, setelah bek kiri tersebut gagal melewati pemeriksaan medis bersama Timnas Denmark dan dipulangkan lebih awal dari tugas internasional.

Kondisi ini menjadi perhatian pelatih baru Manchester United, Mauricio Pochettino, yang akan menjalani pertandingan pertamanya bersama Setan Merah dalam duel besar melawan Liverpool.

Menurut laporan Sports Mole, Dorgu tidak dapat memperkuat Denmark dalam pertandingan UEFA Nations League setelah hasil pemeriksaan medis menunjukkan dirinya belum siap bermain.

Advertisement Pemain berusia 22 tahun itu sebelumnya memang mengalami masalah hamstring yang mengganggu perjalanan musimnya bersama Manchester United.

Kondisi Patrick Dorgu dan Luke Shaw

Kepulangan lebih awal dari tim nasional memberikan kesempatan bagi Dorgu untuk menjalani pemulihan bersama klub, tetapi belum ada kepastian apakah dia bisa tampil di Anfield.

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Dorgu baru mengumpulkan 25 menit bermain bersama Manchester United sejak akhir September 2026, termasuk penampilannya menghadapi Aston Villa sebelum jeda internasional November.

Dorgu sudah mengalami dua kali cedera hamstring sejak Januari 2026 sehingga Manchester United perlu berhati-hati dalam menentukan waktu kembalinya ke lapangan.

Selain Dorgu, Luke Shaw juga diragukan tampil menghadapi Liverpool meskipun masih memiliki peluang untuk pulih sebelum pertandingan.

Kondisi kedua bek kiri tersebut membuat Pochettino harus menyiapkan alternatif di sektor pertahanan menjelang lawatan penting ke Anfield.

Lisandro Martinez Bisa Menjadi Alternatif

Di tengah persoalan tersebut, Manchester United mendapatkan tambahan opsi melalui kembalinya Lisandro Martinez.