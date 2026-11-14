Manchester United Rekrut Tyler Adjei, Pembelian Pertama Era Pochettino: Ini Profil Lengkapnya

PONTIANAK POST - Manchester United merekrut penyerang muda Tyler Adjei dari Reading dan mendaftarkannya sebagai pemain klub pada pekan ini, menjadikannya rekrutan pertama pada era kepelatihan Mauricio Pochettino di Old Trafford.

Menurut laporan Sports Mole yang mengutip The Athletic pada 13 November 2026, pemain berusia 16 tahun tersebut telah menandatangani dokumen registrasi bersama Manchester United setelah menarik minat sejumlah klub lain.

Adjei diproyeksikan langsung memperkuat tim U-18 yang ditangani Darren Fletcher sebagai bagian dari investasi jangka panjang klub.

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Rekrutmen Adjei merupakan investasi masa depan Manchester United dan tidak diproyeksikan memberikan dampak langsung terhadap kekuatan tim utama musim ini.

Kedatangan pemain muda tersebut menjadi bagian dari kebutuhan klub membangun jalur pengembangan talenta untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemain senior.

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Kapten Bruno Fernandes menjadi salah satu pemain yang disorot dalam rencana jangka panjang tersebut.

Gelandang asal Portugal itu kini berusia 32 tahun dan masih menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam serangan Manchester United, tetapi kebutuhan mencari penerusnya mulai menjadi perhatian.

Pengembangan pemain muda dari akademi juga dapat menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan pada pembelian mahal di tengah meningkatnya harga pemain di pasar transfer Eropa.

Posisi dan Keunggulan Tyler Adjei

Adjei memiliki posisi utama sebagai pemain sayap kanan, tetapi juga mampu bermain di seluruh posisi lini depan.

Fleksibilitas tersebut memberikan keuntungan bagi Fletcher dalam mengembangkan kemampuannya bersama tim U-18 Manchester United.