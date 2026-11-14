Duel Aston Villa vs Birmingham City , Enam Mantan Pemain Kedua Tim Punya Cerita yang Mengejutkan

PONTIANAK POST – Derby Second City antara Aston Villa Women dan Birmingham City Women bukan sekadar pertarungan gengsi dua klub sekota. Pertemuan di Villa Park, Minggu (15/11/2026), juga menghadirkan cerita menarik tentang enam sosok yang pernah membela kedua tim.

Dalam artikel resminya, Aston Villa mengungkap enam nama yang memiliki hubungan khusus dengan rival sekotanya. Mereka adalah Rachel Corsie, Hannah Hampton, Lucy Staniforth, Simone Magill, Emily Ramsey, dan Carla Ward.

Rachel Corsie pernah memperkuat Birmingham City pada 2020 sebelum bergabung dengan Aston Villa pada Januari 2022. Bek asal Skotlandia itu mencatatkan 58 penampilan bersama Villa sebelum pensiun pada 2025.

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Hannah Hampton juga memiliki perjalanan serupa. Kiper kelahiran Birmingham tersebut memulai karier profesional bersama Birmingham City pada 2017, kemudian bergabung dengan Villa pada 2021.

Sementara itu, Lucy Staniforth mencetak tujuh gol dalam 39 pertandingan bersama Birmingham City pada periode 2018-2020. Dia kemudian memperkuat Villa sejak Januari 2023 hingga pensiun pada Mei 2026.

Advertisement Simone Magill menjadi nama berikutnya. Penyerang Irlandia Utara itu mencatatkan 21 penampilan bersama Villa sebelum pindah ke Birmingham pada 2024. Bersama The Blues, dia telah mencetak sembilan gol dalam 20 pertandingan.

Emily Ramsey juga pernah memperkuat Birmingham dengan status pinjaman dari Manchester United. Kini, dia menjadi bagian dari skuad Villa.

Nama terakhir adalah Carla Ward. Mantan pelatih Birmingham itu bergabung dengan Villa pada Mei 2021 dan langsung memenangi derby pertamanya dengan skor 1-0.

Pelatih interim Villa, Brian Sørensen, mengaku antusias menghadapi derby pertamanya bersama klub tersebut.

"Ini derby pertama saya bersama Villa. Saya sangat bersemangat dan saya pikir para pemain juga sangat antusias," kata Sørensen dikutip dari VillaTV.