Kapten Manchester United Women Maya Le Tissier di Ambang Rekor Istimewa, Ini Pencapaian Fantastisnya

PONTIANAK POST – Kapten Manchester United Women, Maya Le Tissier, segera mencatatkan pencapaian istimewa dengan menembus 150 penampilan bersama klub berjuluk The Red Devils.

Bek tim nasional Inggris berusia 24 tahun itu berpeluang mencapai tonggak sejarah tersebut saat Manchester United menghadapi Crystal Palace dalam lanjutan Women's Super League (WSL), Sabtu (14/11/2026).

Menurut laporan The Peoples Person, Le Tissier juga baru saja meraih penghargaan Player of the Month untuk Oktober.

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Pencapaian Le Tissier semakin istimewa karena dia berpotensi mencatatkan 150 pertandingan secara beruntun sejak bergabung dengan Manchester United pada 2022.

Jika tercapai, dia menjadi pemain kelima yang masuk kelompok elite 150 penampilan klub. Sebelumnya, Leah Galton, Ella Toone, Millie Turner, dan Katie Zelem telah mencapai angka tersebut.

Advertisement "Sungguh luar biasa. Bermain 150 kali untuk United merupakan impian dan saya sangat beruntung bisa meraihnya," ujar Le Tissier dikutip dari media resmi Manchester United.

Dia juga mengaku pencapaian tersebut menjadi momen sangat spesial dalam kariernya.

Le Tissier mengungkapkan pemulihan fisik menjadi kunci menjaga kebugarannya di tengah jadwal pertandingan yang padat.

"Ketika bermain dua atau tiga pertandingan dalam sepekan, kita harus cepat memulihkan kondisi. Sepak bola berkembang sangat cepat dan berada pada level tinggi. Jika pemulihan tidak dilakukan dengan benar, performa akan terlihat saat pertandingan," jelasnya.

Dia juga mengandalkan asupan protein, jus ceri, mandi es, nutrisi seimbang, dan hidrasi untuk menjaga kondisi tubuh.