Jelang Derby Italia, Juventus Women Ungkit Kemenangan Dramatis atas Inter Berkat Gol Samantha

PONTIANAK POST – Juventus Women memiliki kenangan manis saat menghadapi Inter Milan menjelang pertemuan kedua tim dalam lanjutan Serie A Women 2026/2027.

Kemenangan terakhir Bianconere atas rival sekotanya itu terjadi pada semifinal Serie A Women's Cup, September 2026.

Seperti dilaporkan situs resmi Juventus, Sabtu (14/11/2026), kedua tim kembali bertemu pada pekan ketujuh Serie A Women di Stadion Ernesto Breda, Minggu (15/11/2026).

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Juventus terakhir mengalahkan Inter dengan skor 1-0 pada semifinal Serie A Women's Cup, 12 September 2026.

Gol kemenangan tersebut tercipta sekitar menit ke-30. Berawal dari tendangan sudut Remina Chiba, pertahanan Inter gagal mengantisipasi bola hingga mengenai Samantha van Diemen dan masuk ke gawang sendiri.

Advertisement Memasuki babak kedua, Chiba hampir menggandakan keunggulan Juventus. Namun, peluang tersebut belum menghasilkan gol tambahan.

Inter berusaha meningkatkan tekanan sepanjang paruh kedua. Kiper Juventus, Larissa Rusek, juga melakukan penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang Nerazzurre menyamakan kedudukan.

Juventus akhirnya mempertahankan keunggulan 1-0 sekaligus memastikan tiket ke final.

Kemenangan atas Inter menjadi langkah penting Juventus dalam perjalanan mempertahankan gelar Serie A Women's Cup.

Di partai final, tim asuhan Isaac Guerrero berhasil mengalahkan AS Roma. Hasil tersebut membuat Juventus kembali mengangkat trofi dan mempertahankan status sebagai satu-satunya klub yang pernah menjuarai turnamen tersebut.