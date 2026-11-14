Duel Sunderland vs Newcastle Bukan Laga Biasa, Lois Joel Ungkap Rivalitas Paling Panas dalam Karier

PONTIANAK POST – Derby Tyne-Wear antara Sunderland Women dan Newcastle United Women dipastikan berlangsung panas.

Gelandang Newcastle, Lois Joel, menyebut pertandingan melawan rival sekota tersebut sebagai rivalitas terbesar yang pernah dirasakannya sepanjang karier sepak bola.

Kedua tim akan bertemu dalam lanjutan Barclays Women's Super League 2 (WSL 2) di Stadium of Light, Minggu (15/11/2026) pukul 14.00 waktu setempat atau 21.00 WIB.

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Menurut laporan Shields Gazette, pertandingan ini juga menjadi duel perebutan posisi puncak klasemen.

Newcastle berada di urutan pertama, sedangkan Sunderland menempati posisi kedua dengan selisih hanya tiga poin.

Advertisement "Ini pertandingan yang sangat besar. Ini rivalitas terbesar yang pernah saya ikuti. Sejarah persaingan kedua tim begitu mendalam. Kota ini sangat mencintai Newcastle dan semua orang hidup dengan sepak bola. Itulah yang membuat pertandingan ini begitu istimewa," kata Joel.

Newcastle datang dengan catatan belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan liga musim ini, yakni enam kemenangan dan satu hasil imbang.

Joel menilai persiapan pramusim serta arahan pelatih Tanya Oxtoby membantu tim lebih cepat menyatu dengan para pemain baru.

"Pramusim yang kami jalani musim panas ini serta arahan Tanya dan staf pelatih lainnya membantu kami lebih cepat menyatu. Sangat menyenangkan bermain bersama para pemain baru," ujarnya.

Joel juga menegaskan dukungan suporter menjadi motivasi tambahan bagi Newcastle.