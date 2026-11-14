Crystal Palace Uji MU Usai Rekor 11 Laga Tak Terkalahkan, Eva Olid Sebut Jo Potter Pelatih Tangguh

PONTIANAK POST – Pelatih Manchester United Women, Eva Olid, memprediksi pertandingan melawan Crystal Palace Women akan berlangsung ketat dan menjadi pertarungan taktik yang menarik.

Kedua tim dijadwalkan bertemu dalam lanjutan Barclays Women's Super League (WSL) di Progress with Unity Stadium, Leigh Sports Village, Sabtu (14/11/2026).

Olid mengaku sudah mengenal karakter pelatih Crystal Palace, Jo Potter. Keduanya pernah saling berhadapan ketika menangani klub berbeda di kompetisi sepak bola Skotlandia.

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“Saya memperkirakan pertandingan yang sangat kompetitif. Mereka sedang menjalani sejumlah pertandingan bagus dan hasil terakhir mereka juga positif,” kata Olid dalam konferensi pers, dikutip dari WSL Full-Time.

“Saya mengenal Jo Potter. Kami pernah saling berhadapan di Skotlandia ketika dia menangani Rangers. Dia sangat kompetitif dan timnya selalu bekerja keras. Saya memperkirakan pertandingan yang sangat bagus secara taktik dan berlangsung intens,” ujarnya.

Advertisement Manchester United datang dengan modal kuat setelah tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan di seluruh kompetisi.

Namun, Olid menyadari catatan tersebut justru bisa membuat lawan semakin termotivasi untuk menghentikan tren positif timnya.

“Menurut saya, semua tim memiliki motivasi lebih ketika menghadapi Manchester United. Jika mereka tahu kami tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan, hal itu akan menambah motivasi lawan,” ujar Olid.

Pelatih asal Spanyol tersebut meminta anak asuhnya tetap fokus dan menjalani pertandingan satu demi satu.

Olid juga menilai perkembangan timnya mulai terlihat, terutama dalam membangun kepercayaan diri saat menguasai bola dan meningkatkan koneksi antarpemain.