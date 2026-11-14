Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sepak Bola

Crystal Palace Uji MU Usai Rekor 11 Laga Tak Terkalahkan, Eva Olid Sebut Jo Potter Pelatih Tangguh

Budi Miank
Penulis: Budi Miank
Pelatih Manchester United Women Eva Olid saat memberikan arahan kepada tim. (INSTAGRAM/@eva.olid)
Pelatih Manchester United Women Eva Olid saat memberikan arahan kepada tim. (INSTAGRAM/@eva.olid)


Advertisement

PONTIANAK POST – Pelatih Manchester United Women, Eva Olid, memprediksi pertandingan melawan Crystal Palace Women akan berlangsung ketat dan menjadi pertarungan taktik yang menarik.

Kedua tim dijadwalkan bertemu dalam lanjutan Barclays Women's Super League (WSL) di Progress with Unity Stadium, Leigh Sports Village, Sabtu (14/11/2026).

Olid mengaku sudah mengenal karakter pelatih Crystal Palace, Jo Potter. Keduanya pernah saling berhadapan ketika menangani klub berbeda di kompetisi sepak bola Skotlandia.

Advertisement

Baca Juga: Duel Sunderland vs Newcastle Bukan Laga Biasa, Lois Joel Ungkap Rivalitas Paling Panas dalam Karier

“Saya memperkirakan pertandingan yang sangat kompetitif. Mereka sedang menjalani sejumlah pertandingan bagus dan hasil terakhir mereka juga positif,” kata Olid dalam konferensi pers, dikutip dari WSL Full-Time.

“Saya mengenal Jo Potter. Kami pernah saling berhadapan di Skotlandia ketika dia menangani Rangers. Dia sangat kompetitif dan timnya selalu bekerja keras. Saya memperkirakan pertandingan yang sangat bagus secara taktik dan berlangsung intens,” ujarnya.

Advertisement

Manchester United datang dengan modal kuat setelah tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan di seluruh kompetisi.

Namun, Olid menyadari catatan tersebut justru bisa membuat lawan semakin termotivasi untuk menghentikan tren positif timnya.

Baca Juga: Jelang Derby Italia, Juventus Women Ungkit Kemenangan Dramatis atas Inter Berkat Gol Samantha

“Menurut saya, semua tim memiliki motivasi lebih ketika menghadapi Manchester United. Jika mereka tahu kami tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan, hal itu akan menambah motivasi lawan,” ujar Olid.

Pelatih asal Spanyol tersebut meminta anak asuhnya tetap fokus dan menjalani pertandingan satu demi satu.

Olid juga menilai perkembangan timnya mulai terlihat, terutama dalam membangun kepercayaan diri saat menguasai bola dan meningkatkan koneksi antarpemain.

Advertisement
Editor : Budi Miank
Bagikan:

Artikel Terkait

Everton Women Pesta Gol ke Gawang Durham, Yuka Momiki Cetak Hattrick dalam Laga Subway Players Cup

Everton Women Pesta Gol ke Gawang Durham, Yuka Momiki Cetak Hattrick dalam Laga Subway Players Cup

Everton Women menang 6-0 atas Durham di Subway Players Cup. Yuka Momiki mencetak hattrick dan membawa tim meraih empat kemenangan beruntun.

Brighton Women Bangkit dari Ketertinggalan, Dua Gol Emily Murphy Hantam Watford di Players Cup

Brighton Women Bangkit dari Ketertinggalan, Dua Gol Emily Murphy Hantam Watford di Players Cup

Brighton bangkit dari ketertinggalan untuk menaklukkan Watford 3-1 di Subway Players Cup. Emily Murphy mencetak dua gol penentu kemenangan.

Wolfsburg dan Frankfurt Lolos Perempat Final, Dua Wakil Jerman Bidik Gelar Women’s Europa Cup

Wolfsburg dan Frankfurt Lolos Perempat Final, Dua Wakil Jerman Bidik Gelar Women’s Europa Cup

Wolfsburg dan Eintracht Frankfurt lolos ke perempat final Europa Cup. Wolfsburg bertemu Brøndby, sedangkan Frankfurt menantang Real Sociedad

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer