Maya Le Tissier Cetak Gol Roket di Laga ke-150, Manchester United Bikin Crystal Palace Tak Berdaya

PONTIANAK POST – Manchester United Women meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Crystal Palace Women dalam lanjutan Barclays Women's Super League (WSL), Sabtu (14/11/2026).

Bermain di Progress with Unity Stadium, Leigh, Manchester United memastikan tiga poin melalui gol Maya Le Tissier dan Elisabeth Terland.

Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tidak terkalahkan Manchester United menjadi 12 pertandingan di seluruh kompetisi.

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Manchester United langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Tekanan tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-18.

Kapten Maya Le Tissier melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal dihentikan kiper Crystal Palace, Shae Yanez.

Advertisement Gol tersebut terasa istimewa karena menjadi penanda penampilan ke-150 Le Tissier bersama Manchester United. Ia juga mencatatkan 150 pertandingan secara beruntun sejak bergabung pada 2022.

Pelatih Manchester United, Eva Olid, memberikan pujian kepada sang kapten.

"Untuk seorang bek, tugas utamanya adalah bertahan dengan baik dan membantu membangun serangan. Namun, sekarang dia juga mencetak gol. Itu lebih dari yang bisa diminta seorang pelatih dari bek tengah," kata Olid, dikutip dari situs resmi Manchester United.

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Crystal Palace mencoba bangkit setelah turun minum. Bethany England sempat mendapatkan peluang pada awal babak kedua, tetapi tembakannya masih melebar tipis.

Manchester United kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-65. Elisabeth Terland sukses memaksimalkan umpan Jess Park dan menaklukkan Yanez melalui penyelesaian klinis.

Terland sebelumnya sempat mencetak gol yang dianulir karena offside.