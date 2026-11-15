17 Tembakan Tak Berbuah Gol, Tottenham Dipermalukan Ketajaman Lini Depan Sendiri Saat Hadapi Everton

PONTIANAK POST – Tottenham Hotspur Women harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Everton Women tanpa gol dalam lanjutan Barclays Women's Super League (WSL), Sabtu (14/11/2026).

Bermain di BetWright Stadium, Tottenham sebenarnya tampil dominan. Namun, buruknya penyelesaian akhir dan penampilan gemilang kiper Everton, Courtney Brosnan, membuat tuan rumah gagal mencetak gol.

Hasil 0-0 tersebut juga menjadi pertama kalinya Tottenham gagal mencetak gol dalam pertandingan WSL musim ini.

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Tottenham menguasai hampir 60 persen penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan sepanjang pertandingan.

Peluang terbaik tuan rumah hadir melalui Julie Blakstad dan Olivia Holdt. Namun, sejumlah percobaan mereka berhasil digagalkan Brosnan.

Advertisement Pada menit ke-63, sundulan Blakstad kembali ditepis kiper Everton. Holdt kemudian melepaskan tembakan yang hanya membentur mistar gawang.

Everton juga memiliki peluang melalui Ornella Vignola dan Noemie Mouchon. Sayangnya, kedua pemain gagal memaksimalkan kesempatan tersebut.



Pelatih Tottenham, Martin Ho, mengakui timnya kurang maksimal dalam memanfaatkan peluang.

"Kami sudah berusaha menekan dan menciptakan beberapa peluang bagus, tetapi seharusnya bisa memaksimalkan kesempatan tersebut. Rasanya seperti pertandingan yang membuat frustrasi karena bola memang tidak mau masuk," kata Ho dikutip dari situs resmi Tottenham.

Ho juga memberikan apresiasi terhadap organisasi pertahanan Everton yang membuat timnya kesulitan.

"Mereka tidak banyak kebobolan dan sangat sulit ditembus. Scott Phelan mengorganisasi timnya dengan sangat baik," ujarnya.