Gol Roket Sandy Baltimore Bawa Chelsea Kudeta Manchester City, Kiper City Diusir Wasit

PONTIANAK POST – Chelsea Women sukses merebut puncak klasemen Barclays Women's Super League (WSL) setelah menumbangkan juara bertahan Manchester City Women dengan skor 1-0 di Stamford Bridge, Sabtu (14/11/2026).

Gol tunggal Sandy Baltimore pada menit ke-45+4 menjadi penentu kemenangan The Blues sekaligus mengakhiri rekor tak terkalahkan Manchester City musim ini.

Menurut laporan Sky Sports, Chelsea tampil lebih agresif pada babak pertama. Ellie Carpenter, Melvine Malard, dan Alyssa Thompson beberapa kali mengancam pertahanan tim tamu sebelum Baltimore melepaskan tembakan keras yang gagal dihentikan kiper Ayaka Yamashita.

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Manchester City berusaha menyamakan kedudukan setelah turun minum. Peluang emas datang pada menit ke-64 ketika Khadija Shaw berhasil melewati kiper Hannah Hampton. Namun, Lauren Hemp gagal menyambar bola meski gawang sudah terbuka.

Petaka menghampiri City pada menit ke-75. Yamashita mendapat kartu merah langsung setelah menjatuhkan Alyssa Thompson di luar kotak penalti.

Advertisement Chelsea hampir menggandakan keunggulan melalui tendangan bebas Aggie Beever-Jones. Namun, bola hanya membentur mistar gawang.



Pelatih Chelsea, Sonia Bompastor, menyebut kemenangan tersebut sangat penting bagi kepercayaan diri timnya.

"Saya bahagia. Penghargaan untuk para pemain. Kami menunjukkan karakter yang luar biasa. Pertandingan ini tidak mudah, terutama setelah kehilangan poin pada pekan sebelumnya," kata Bompastor, dikutip dari situs resmi Chelsea.

Bek Chelsea, Lucy Bronze, juga memuji kedisiplinan timnya.

"Kami harus bermain seperti anjing petarung dalam pertandingan ini karena tidak boleh memberi mereka kesempatan. Kami tahu betapa hebatnya mereka," ujar Bronze.



Pelatih Manchester City, Andree Jeglertz, menilai timnya sebenarnya pantas mendapatkan hasil lebih baik.

"Kami memiliki beberapa peluang bagus, tetapi tidak mampu mencetak gol. Menurut saya, kami pantas mendapatkan lebih dari sekadar pulang tanpa poin," kata Jeglertz dikutip dari Sky Sports.