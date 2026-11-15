Prediksi Skor Siprus vs Montenegro di UEFA Nations League: Amankan Tiket Play-off Promosi

PONTIANAK POST - Montenegro mengincar kemenangan kelima saat menghadapi Siprus pada pertandingan terakhir Grup C2 UEFA Nations League 2026/2027 di Alphamega Stadium, Limassol, Minggu, 15 November 2026 pukul 21.00 WIB.

Montenegro sudah memastikan posisi pertama sekaligus promosi ke Liga B, sedangkan Siprus mengamankan peringkat kedua dan tiket play-off promosi.

Meski tidak lagi menentukan posisi kedua tim, pertandingan ini tetap menarik karena Montenegro ingin mempertahankan catatan impresif, sementara Siprus berusaha menutup fase grup dengan hasil positif.

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Montenegro tampil lebih meyakinkan dengan mengoleksi 13 poin dari lima pertandingan, hasil empat kemenangan dan satu imbang.

Tim asuhan Mirko Vucinic tersebut mengawali kompetisi dengan mengalahkan Siprus 2-1, kemudian menundukkan Armenia 3-2 dan Latvia 2-1.

Setelah bermain imbang tanpa gol melawan Armenia, Montenegro kembali mengalahkan Latvia 2-1 pada pertandingan sebelumnya.

Sementara itu, The Galanolefki (Si Biru-Putih), julukan Siprus, mengumpulkan delapan poin dari dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Pasukan Akis Mantzios bermain imbang 1-1 melawan Armenia pada pertandingan terakhir, sekaligus memastikan posisi kedua Grup C2.

Menurut analisis Sports Mole, Montenegro memiliki keunggulan dari konsistensi permainan, tetapi Siprus berpeluang memanfaatkan keuntungan bermain di kandang.

Pernyataan Pelatih dan Kondisi Pemain

Pelatih Montenegro Mirko Vucinic menegaskan timnya tetap memburu kemenangan meskipun sudah memastikan promosi.