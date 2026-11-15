Brace Beata Olsson Bikin Brighton Tak Berkutik, Liverpool Akhiri Kutukan Lima Laga Tanpa Kemenangan

PONTIANAK POST - Liverpool Women akhirnya mengakhiri paceklik kemenangan di Barclays Women's Super League (WSL).

The Reds menghancurkan Brighton & Hove Albion Women dengan skor telak 3-0 di American Express Stadium, Sabtu (14/11/2026) waktu Inggris atau Minggu (15/11/2026) WIB.

Beata Olsson menjadi bintang kemenangan Liverpool setelah mencetak dua gol. Satu gol lainnya disumbangkan Cornelia Kapocs.

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Hasil ini sekaligus mengakhiri lima pertandingan tanpa kemenangan Liverpool di kompetisi liga.



Liverpool langsung memberikan kejutan sejak awal pertandingan. Baru empat menit berjalan, Beata Olsson berhasil membuka keunggulan melalui penyelesaian klinis setelah menerima umpan silang Vivien Endemann.

Brighton berusaha membalas, tetapi pertahanan Liverpool tampil disiplin. Sejumlah peluang tuan rumah gagal menghasilkan gol hingga babak pertama berakhir dengan keunggulan 1-0 bagi tim tamu.

Advertisement Memasuki babak kedua, Liverpool kembali menghukum kesalahan lawannya.

Pada menit ke-48, Cornelia Kapocs memanfaatkan kesalahan umpan kapten Brighton, Maisie Symonds. Ia dengan mudah menceploskan bola ke gawang yang sudah tidak terkawal.

Liverpool semakin menjauh pada menit ke-78. Beata Olsson menyambar bola muntah hasil penyelamatan kiper Chiamaka Nnadozie untuk memastikan kemenangan 3-0.

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Olsson mengaku sangat bahagia setelah Liverpool kembali merasakan kemenangan di liga.

"Kami mencetak semua gol bersama-sama. Ini kelompok pemain yang luar biasa dan saya tidak ingin berada di tempat lain," ujar Olsson dalam wawancara pascapertandingan yang dikutip dari Aftonbladet.

Ia juga mengungkapkan kegembiraannya karena Liverpool akhirnya berhasil mengamankan tiga poin setelah melewati periode sulit.