Madura United Bawa Kekuatan Penuh ke I.League Cup 2026/2027, 3 Pemain Asing Jadi Andalan

PONTIANAK POST – Madura United menunjukkan keseriusannya menghadapi I.League Cup 2026/2027. Klub berjuluk Laskar Sape Kerrab itu tidak sekadar menjadikan turnamen tersebut sebagai ajang rotasi pemain.

Pelatih Madura United, Jose Gomes, telah menetapkan tiga pemain asing yang akan memperkuat tim dalam turnamen. Ketiganya adalah Dimitar Mitkov, Jorge Mendonca, dan Danilo Santacruz.

Keputusan itu menarik karena Madura United memilih pemain-pemain yang memiliki kontribusi penting dalam perjalanan tim di BRI Super League 2026/2027. Ketiganya dinilai memiliki peran berbeda yang dapat memperkuat keseimbangan permainan.

Advertisement "Kami sudah putuskan mendaftarkan Mitkov, Mendonca, dan Santacru," ujar Jose Gomes, dikutip dari laman resmi I.League (13/11/2026).

Mitkov Jadi Andalan Gol, Mendonca dan Santacruz Punya Peran Penting

Advertisement Dimitar Mitkov menjadi salah satu nama yang paling menonjol dalam daftar. Penyerang anyar Madura United itu sedang memimpin daftar pencetak gol terbanyak internal tim setelah membukukan enam gol dari delapan pertandingan.

Produktivitas Mitkov menjadi alasan kuat bagi Jose Gomes untuk mempertahankannya sebagai bagian dari kekuatan tim di I.League Cup.

Sementara itu, Danilo Santacruz juga mendapatkan kepercayaan setelah mampu langsung beradaptasi sejak bergabung dengan Madura United. Pemain tersebut rutin mendapatkan kesempatan bermain dan memberikan kontribusi bagi tim.

Adapun Jorge Mendonca merupakan pemain yang sudah menjadi bagian penting Madura United sejak musim 2025/2026. Selain menjalankan tugas di lini pertahanan, pemain tersebut juga memiliki kemampuan membantu serangan.

Pada musim ini, Mendonca telah mencetak dua gol dan beberapa kali masuk dalam daftar Best XI of the Week.

Madura United Ingin Pertahankan Momentum Positif

Keputusan mendaftarkan tiga pemain tersebut sejalan dengan performa Madura United di kompetisi domestik.